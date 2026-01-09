Тръмп лично ще решава кой да добива петрол във Венецуела (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е започнал директни преговори с изпълнителни директори на най-големите петролни и газови компании. Основната тема е завръщането на бизнеса във Венецуела — но при нови условия. На този фон стана ясно, че венецуелските власти вече са прехвърлили 30 милиона барела нефт на Съединените щати, на стойност около 4 милиарда долара. Тръмп определи запасите на страната си като „сред най-големите в света“ и подчерта, че Белият дом и именно той ще решава кои компании ще имат достъп до този пазар.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че лично ще реши кои американски компании могат да влязат във Венецуела и да възстановят петролната ѝ индустрия. Твърдението на Тръмп, че компаниите ще похарчат поне 100 милиарда долара, беше посрещнато със скептицизъм от източници от индустрията, а ръководителите на петролни компании до голяма степен отказаха да се ангажират с подобна сделка след среща в Белия дом днес.

Тръмп също така каза, че Венецуела се е съгласила САЩ „незабавно да започнат да рафинират и продават до 50 милиона барела венецуелски суров петрол, което ще продължи за неопределено време“.

По-късно Тръмп заяви, че се надява, че няма да се наложи да предоставя финансова „подкрепа“ на американските петролни компании, за да проучват. „Те знаят рисковете, има рискове“, каза Тръмп. „Ще им помогнем. Ще го направим наистина лесно.“ Тръмп заяви още, че не „смята, че ще е необходимо“ да започне втора вълна от атаки срещу Венецуела, позовавайки се на сътрудничеството на временното правителство със САЩ след свалянето на Николас Мадуро.

Президентът на САЩ заяви, че задържането на танкера „Олина“ е извършено в координация с венецуелските власти. „Подготвяме се много добре с хората, които управляват Венецуела“, добави той.

