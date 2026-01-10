Отличен Везенков поведе Олимпиакос към победа над Байерн Мюнхен в Евролигата

Българският национал Александър Везенков отбеляза 25 точки за победата на Олимпиакос с 95:80 над Байерн Мюнхен в мач от 21-вия кръг на Евролигата. Тежкото крило приключи с коефициент на полезно действие от 35 и бе най-полезно за своя тим. Към статистиката си българинът добави 3 борби, 4 асистенци и 1 открадната топка.

Перфектен Везенков

Олимпиакос имаше проблеми в началото на двубоя, като в тези минути единствено Везенков поддържаше ритъма в атаката на домакините. Байерн използва това и успя да отвори разлика от осем точки при 36:28 в средата на втората четвърт. Силно включване от пейката на Тайсън Уорд обаче помогна на Олимпиакос да стопи изоставането си и да поведе с две точки на почивката, която дойде при резултат 49:47.

👏Sasha Vezenkov became Olympiacos’ all-time leader in EuroLeague PIR after the game against Bayern



A historic milestone that highlights his consistency, excellence and impact at the highest level of European basketball 🪄🔴⚪️ pic.twitter.com/SVWichFqCh — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 9, 2026

Домакините решиха мача в третата четвърт, в която напълно контролираха борбата под кошовете, най-вече чрез центъра си Никола Милутинов. Периодът започна със серия от 7 поредни точки за Олимпиакос и завърши с аванс от 12 точки в тяхна полза. В заключителната четвърт Байерн опита да обърне развитието на двубоя и две минути преди края разликата падна до седем точки, но чрез Тайлър Дорси и Везенков домакините затвориха срещата и записаха 12-ата си победа. Гостите от Мюнхен са с баланс от 7 победи и 14 загуби.

Освен Везенков, силен мач за Олимпиакос направи и Никола Милутинов с 14 точки и 8 борби. За Байерн Андреас Обст вкара 21 точки.