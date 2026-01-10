Спорт:

Турция обмисля военен съюз с Пакистан и Саудитска Арабия

Турция може да се присъедини към военния съюз на Саудитска Арабия и Пакистан, който се явява аналог на НАТО. Потенциалният съюз би обединил трите държави, които имат сериозен ресурс - Турция, с една от най-големите армии в НАТО; Саудитска Арабия, с огромни финанси; и Пакистан, който притежава ядрени оръжия. Такъв блок може значително да промени баланса на силите на Близкия изток и отвъд, съобщава Bloomberg.

Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумение още през септември 2025 г. То включва принцип на колективна отбрана: нападение срещу един член се счита за нападение срещу всички, което е аналог на Член 5 от Договора за НАТО. Преговорите с Анкара са на напреднал етап, а присъединяването на Турция се смята за изключително вероятно.

