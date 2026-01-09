Мароко взе скалпа на Камерун и се класира за 1/2-финала на Купата на африканските нации

Националният отбор на Мароко надделя с 2:0 над Камерун и се класира за полуфиналите за Купата на африканските нации. В Рабат домакините на турнира реализираха по един гол и през двете полувремена. Браим Диас даде аванс на мароканците в 26-ата минута след разбъркване при корнер. Вторият гол за играчите на Уалид Реграги падна четвърт час преди да изтече редовното време, когато Исмаел Сайбари внесе нужното успокоение сред феновете по трибуните.

Диаз блести

"Атласките лъвове" влязоха силно в мача. Натискът им даде резултат в 26-ата минута. Капитанът Хакими центрира от корнер, Аюб Ел Кааби засече, а крилото на Реал Мадрид Диас отклони за 1:0.Това бе петият гол в континенталната надпревара за атакуващия състезател на "белия балет". Гостите опитаха лек натиск в края на първата част, който не доведе до нищо по-сериозно.

🇲🇦𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 𝐃𝐢𝐚𝐳! 🤩



La rete del vantaggio del Marocco sul Camerun porta la firma di Brahim Diaz: quinto goal in cinque partite per l’ex Milan!



🎙️ @fraletizia #sportitalia #marocco pic.twitter.com/NABf7IdPJB — Sportitalia (@tvdellosport) January 9, 2026

След почивката статуквото се съхрани. В 74-тата минута изпълнение от фаул стигна до Сайбари на далечната греда. Халфът на ПСВ Айндховен овладя и с прецизен удар сложи точка на спора. На полуфиналите Мароко ще играе с победителя от двойката между Алжир и Нигерия. Място сред най-добрите четири вече намери и съставът на Сенегал, който спечели с 1:0 срещу Мали в първия четвъртфинал (подробности четете в линка).