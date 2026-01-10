Войната в Украйна:

Сняг блокира работата на основни московски летища (ВИДЕО)

Обилен снеговалеж блокира работата на летища в Москва. На Домодедово самолет заседна в снежна преспа и не можеше да излети. Летището буквално е погребано под сняг: специализираната техника не може да се справи, а персоналът е изпратен да разчиства пистите с лопати.

Междувременно на друг столичен аеропорт - Шереметиево, има масови закъснения и отмени на полети. Проблемите започнаха след 20:00 ч. и все още продължават. Пътниците на „Аерофлот“ се оплакват от срив в обработката на полетите. Хората са заседнали в самолетите часове след кацане – няма телескопични мостове, с които да слязат. През високоговорителите служителите обявяват „неконтролируема ситуация“, но не се ангажират със срокове за разрешаване на проблема. 

Елин Димитров
