Сняг блокира работата на основни московски летища (ВИДЕО)

Обилен снеговалеж блокира работата на летища в Москва. На Домодедово самолет заседна в снежна преспа и не можеше да излети. Летището буквално е погребано под сняг: специализираната техника не може да се справи, а персоналът е изпратен да разчиства пистите с лопати.
Russian airports grind to a halt due to snowfall: passengers on the brink— NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026
At Domodedovo, a plane got stuck in a snowdrift and was unable to take off.
The airport is literally buried under snow: specialised equipment can’t cope, and staff have been sent to clear runways with… pic.twitter.com/EnKEDvufYa
Междувременно на друг столичен аеропорт - Шереметиево, има масови закъснения и отмени на полети. Проблемите започнаха след 20:00 ч. и все още продължават. Пътниците на „Аерофлот“ се оплакват от срив в обработката на полетите. Хората са заседнали в самолетите часове след кацане – няма телескопични мостове, с които да слязат. През високоговорителите служителите обявяват „неконтролируема ситуация“, но не се ангажират със срокове за разрешаване на проблема.
