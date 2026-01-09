17-годишният Иван Иванов продължава да мачка! Победи съперник, който е с 200 места по-напред

Една от големите тенис надежди на България - Иван Иванов, продължава силното си представяне на сингъл на турнира на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара. Националът ни за „Купа Дейвис“ елиминира с обрат Йосип Шимунджа, който е с около 200 места по-напред в ранглистата на ATP, с 2:1 сета (6:7(8), 6:4, 6:2) за три часа игра. Така родният талант се класира за полуфиналите.

Хубава победа за Иван Иванов

17-годишният българин, който е водач в световната ранглиста при юношите и 942-ри при мъжете, навакса ранен пробив пасив. При 5:4 той пропусна три сетбола при подаване на съперника и още три при 6:5 гейма. Така се стигна до тайбрек, в който 21-годишният левичар Шимунджа се върна от 1:4, след което отрази седми сетбол на българина при 6:7 точки, и стигна до успеха с 10:8.

Иван Иванов успя да изравни резултата в сетовете чрез ключов пробив в деветия гейм на втората част, а след ранен брейк в третата той овладя контрола върху мача и до края доминираше. Така за място на финала младият ни състезател ще играе утре срещу втория в схемата Иманол Лопес Морийо (Испания). 26-годишният Морийо е 665-и в света в момента. Двамата не са се срещали досега. Надпреварата се провежда в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където Иванов тренира от повече от три сезона.

Иван Иванов има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре (Унгария) през май миналата година.

