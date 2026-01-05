Повлияха ли събитията във Венецуела на цените на петрола: Говори Светослав Бенчев

Погледнах цените на азиатските пазари. Не се случва нищо - има повишение с 20-30 цента, но никой не знае дали е заради това, което се случва във Венецуела или поради други причини. Това каза в сутрешния блок на БНТ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация във връзка със събитията във Венецуела. Той обърна внимание, че по време на действията на САЩ в Каракас не е имало застрашаване на производствения капацитет на Венецуела, който по думите му е много малък - много под 1% под производството.

"Тръмп каза, че ще отидат там, за да произвеждат петролни продукти и нямаше никаква заплаха за петролната индустрия на тази държава. Поне за момента не очаквам никакви сериозни сътредения на пазара", добави Бенчев.

Преход от лев към евро

Светослав Бенчев коментира и въвеждането на еврото в България, като по думите му за момента е абсолютно безпроблемно. ОЩЕ: Ще скочи ли цената на бензина? Светослав Бенчев разясни

"Няма никакви оплакавния. Нещата вървят нормално. Това, което можем да кажем - добре е клиентите да плащат с карти, за да се избегнат всички проблеми, които може да има. При нашите обекти - превалутирането се извършва автоматично на касата", посочи той.

Бенчев добави, че няма никакво закръгляне в полза на компанията.

"Изчислението се прави по курса на БНБ официалния, който е до четвъртия знак", увери Бенчев и изтъкна, че Бъгария има едни от най-ниските цени на горивата в Европа и в региона.

Съдбата на "Лукойл"

Председател на Българската петролна и газова асоциация коментира и темата със санкциите за "Лукойл Нефтохим".

По думите му дерогацията за България изтича на 29 април, а по думите му продажбата на рафинерията ще се реши далеч от страната ни.

"Това, което е важно да кажме, че "Нефотхим" работи, работи на добър капацитет, осигурен е със суровина, с която да произвежда горива. Всичко е под контрол в рамките на следващите месеци. Ако до април има съмнения, че няма да се намери собственик - отново държавата трябва да влезе в комуникация с американска страна", каза още Бенчев.

Той обаче обърна внимание на една временна мярка на държавата, а именно спирането на износа на някои горива.

"Спирането на износа изключително пречи на бранша. Ние не можем да изнасяме за Сърбия или затруднено изнасяме. Знаете, че там проблемите са доста сериозни. Тази забрана беше сложена в момент, в който имаше риск за бранша, но тя трябваше да бъде отменена, но станаха политически събития, които оставят икономическите и търговските назад", коментира Бенчев.

Той добави, че вече от голямото търсене на Сърбия се възползва Гърция. ОЩЕ: "Шофьорите да са спокойни": Бензиностанциите и цените в евро