България влезе в топ 20 на света като добро място за бизнес

България заема 18-о място в света и 10-а позиция в Европа сред 125 държави в тазгодишното издание на Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026, изготвен от StartupBlink и публикуван в края на януари. Общият резултат на страната е 73,631 точки, което ѝ отрежда най-добрата позиция в Югоизточна Европа. На първите три места в глобалната класация за 2026 г. са САЩ (100,000 точки), Сингапур (99,145 точки) и Великобритания (93,900 точки).

Сред европейските държави пред България в класацията са Великобритания (3-то място с 93,9 точки), Швейцария (4-то място с 86,901 точки), Нидерландия (7-мо място с 85,715 точки), Естония (10-то място с 78,997 точки), Швеция (12-то място с 77,012 точки), Люксембург (13-то място с 76,136 точки), Ирландия (14-то място с 75,448 точки), Кипър (15-то място с 74,630 точки) и Белгия (16-то място с 74,409 точки).

България изпреварва Финландия (19-о място с 73,393 точки), Дания (20-о място с 72,945 точки), Норвегия (21-о място с 72,388 точки), Литва (22-о място с 71,981 точки) и Германия (23-о място с 71,922 точки). Съседните Румъния и Гърция са класирани съответно на 25-о място със 70,448 точки и на 33-о място с 67,621 точки, докато Сърбия е 50-а, а Северна Македония – 51-а.

България е лидер в ЕС по бизнес стимули

В доклада към IBEI 2026 България е определена като лидер в Европейския съюз по бизнес стимули. По този показател страната е класирана на пето място в света и на първо в ЕС, въз основа на анализа на фискалните и финансовите условия.

България е също първа на Балканския полуостров и втора в Централна и Източна Европа по обща оценка за бизнес средата, изпреварвайки съседните икономики в региона. Представянето ѝ в IBEI 2026 е по-добро и в сравнение с резултата, присъден в другия индекс а за 2025 г. – Global Startup Ecosystem Index.

Страната заема предна позиция и в категорията „Данъчно облагане“, където е класирана на второ място в ЕС. В доклада се посочва, че България има потенциал за допълнително подобрение в категорията „Регулация и управление“.

По показателите „Лихвен процент и достъп до кредит“, „Корпоративен данък“ и „Данък върху доходите на физическите лица“ България е сред най-добре представящите се 25 процента от държавите в индекса, което има съществен принос за цялостния ѝ резултат.

В заключение авторите на доклада отбелязват, че бизнес средата в България се характеризира с благоприятни данъчни условия, достъпност на кредита и наличие на стимули, които подпомагат заемането на силна регионална позиция. Подчертава се и наличието на регулаторна яснота, отвореност към чуждестранни предприемачи и активна институционална подкрепа за развитието на предприемачеството.

Според доклада „тези условия обясняват защо страната продължава с доброто си представяне в привличането на интереса на нарастваща общност от глобално ориентирани бизнеси“.

Местни партньори на StartupBlink от българската стартъп екосистема са "Витоша Венчър Партнърс“ и "Ендевър България“.