Цените на храните се понижават за трети пореден месец

Световните цени на храните се понижиха през ноември, водени от по-ниските международни котировки за всички основни храни с изключение на зърнените култури. Това показват данни, публикувани днес от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Индексът на световните цени на храните, който проследява месечните промени в международните цени на набор от световно търгувани хранителни стоки, е достигнал средно 125,1 пункта през ноември, с 1,2 на сто по-малко от нивото през октомври, като бележи спад вече три поредни месеца.

Цените по групи храни

Ценовият индекс на зърнените култури е нараснал с 1,3 на сто през месеца. Въпреки като цяло благоприятните перспективи за световното предлагане и съобщенията за добри реколти в Аржентина и Австралия, световните цени на пшеницата се повишиха с 2,5 на сто през ноември, подкрепени от потенциалния китайски интерес към доставки от САЩ, продължаващите военни действия в Черноморския регион и очакванията за по-малко засадени площи за реколтата през 2026 г. в Русия. Международните цени на царевицата също се повишиха, подкрепени от стабилното търсене на бразилски доставки, докато индексът на цените на всички видове ориз намаля на фона на слабото търсене на внос на сортове индика и жасминов ориз.

Индексът на цените на растителните масла се понижи с 2,6 на сто спрямо октомври, тъй като спадът в котировките на палмовото, рапичното и слънчогледовото масло компенсира повече от умереното увеличение на цените на соевото масло, което беше подкрепено от силното търсене от сектора на биодизела, особено в Бразилия.

Ценовият индекс на месото падна с 0,8 на сто спрямо ревизираното си октомврийско ниво. Световните цени на птичето месо се понижиха на фона на изобилните експортни доставки и засилената световна конкуренция, отчасти отразявайки усилията на Бразилия да си възвърне пазарния дял след премахването на забраните за търговия заради високопатогенен птичи грип от ключови вносители. Цените на свинското месо също паднаха, до голяма степен поради изобилните доставки в Европейския съюз и слабото търсене от Китай след въвеждането на вносни мита. Международните котировки на говеждото месо останаха като цяло стабилни, докато цените на овчето месо се вдигнаха.

Индексът на цените на млечните продукти намаля с 3,1 на сто през ноември, воден от по-ниските котировки на маслото и пълномасленото мляко на прах. Спадът отразява нарастващото производство на мляко и изобилните експортни доставки в основните региони производители.

Ценовият индекс на захарта се е понижил с 5,9 на сто спрямо октомври, обусловен от очакванията за изобилие от световни доставки през текущия сезон и добри тенденции в производството в Бразилия, Индия и Тайланд.