Радар за икономика: Най-важните новини на 26 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 26 януари 2026 г.

Окончателно: ЕС забрани руския газ, България с особено гласуване

Европейският съюз (ЕС) даде днес окончателното си одобрение на плана за забрана на вноса на руски газ до края на 2027 г., с което мярката може да влезе в сила като закон. Министрите на държавите членки одобриха закона на среща в Брюксел, въпреки че Словакия и Унгария гласуваха "против", а България гласува "въздържал се".

Златото мина психологическия връх от 5000 долара за унция

На световните пазари златото достигна нов връх, преминавайки психологическата граница от 5000 долара за тройунция. Цената на февруарския фючърс на златото на Чикагската стокова борса се повиши с 2,25% и достигна пикова стойност от 5091,5 долара за унция, сочат данните от търговията. Засилващото се напрежение между САЩ и НАТО във връзка с Гренландия допринесе за увеличаването на стойността му заради перспективите от нарастваща финансова и геополитическа несигурност.

Курсът на еврото е невиждан от четири месеца

А еврото премина поредна психологическа граница спрямо щатския долар в началото на седмицата, като европейската валута вече е над невижданата от септември 2025 г. граница от 1,18 към американската. Така еврото вече достигна най-високия си курс от началото на годината към долара. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци заради геополитическото напрежение и неяснотата около Федералния резерв.

Опашка се изви пред БНБ за първата колекционерска монета в евро

Като стана дума за еврото, Опашка се изви пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) за първата българска колекционерска монета в евро, която е в продажба от днес. Сребърната колекционерска монета е на тема „125 години електрически трамвай в България" като се продава на цена при пускане в обращение от 144 евро (281,64 лева). Монетата е с тираж 5000 броя и с номинал от 10 евро.

Закрива се масово: Новият бизнес в Русия е изчезваща порода

А в Русия през 2025 г. са отбелязани най-ниския брой регистрации на нови юридически лица от последните 14 години - 173 000, което е с 20% по-малко от 2024 година. Това съобщава "Известия", позовавайки се на изчисления на одиторската и консултантска мрежа FinExpertiza, базирани на данни на Федералната данъчна служба в Русия.

