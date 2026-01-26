Опашка се изви пред БНБ за първата колекционерска монета в евро

Опашка се изви пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) за първата българска колекционерска монета в евро, която е в продажба от днес. Сребърната колекционерска монета е на тема „125 години електрически трамвай в България“ като се продава на цена при пускане в обращение от 144 евро (281,64 лева). Монетата е с тираж 5000 броя и с номинал от 10 евро.

Над 160 души чакат

В списъка на чакащите за да закупят колекционерската монета вече има над 160 души, предаде БТА.

Емитирането на колекционерски евромонети от БНБ е в резултат на членството на България в еврозоната. От 1 януари тази година централната банка преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в левове. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, както и да се различават съществено от разменните монети по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

През настоящата 2026 година БНБ ще емитира още четири колекционерски монети, както и една възпоменателна монета с номинал 2 евро.

Колекционерската монета на тема „125 години електрически трамвай в България“ ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 26 януари 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ , „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“ и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“.