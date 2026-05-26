ВиК и БЕХ - препъни камъчетата за ПВУ: Кабинетът "Радев" има три месеца да защити петото плащане (ВИДЕО)

26 май 2026, 14:30 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
По петото плащане има 56 етапа, които трябва да се изпълнят, но за момента има нула изпълнени. Има още три месеца, но това не е много време", каза по време на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов във връзка с актуалното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В тази връзка правителството е идентифицирало най-проблемните проекти и там, където има сериозни рискове за неизпълнение, ще бъдат търсени варианти за намаляване на амбицията. В случай, че нищо не е свършено, може да отпадат проектни дейности.

"България е получила 53% от цялата сума по Плана за възстановяване и устойчивост, за следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина. Това се прави с денонощна работа с всички ресорни министерства, добра координация между институциите, парламентът също има своята роля", отчете Пеканов. 

За сравнение страните от ЕС средно са получили 70% от средствата, а най-добре представящите се страни над 80%. Ето защо цел на кабинета е да спасим максиманата сума, но със сигурност да завърши най-малкото над средноевропейските стойности. 

Той обърна внимание, че става дума за жизненоважни инвестиции за страната, локомотиви, хеликоптери, центроле за мозъчно-съдови заболявания, културни проекти, амбулатории, психиатрии, класни стаи. 

Бюджетът и ПВУ

Вицепремиерът предупреди, че незавържшване на проекти до 31 август води до загуба на средства и ще натовари и без това тежката ситуация в бюджета. 

По думите му обаче Министерство на финансите залага пълните две плащания по ПВУ в бюджета, но при промяна това може да бъде ревизирано. "България очаква 2.8 млрд. евро по четвъртото и петото плащане", добави още Пеканов. ОЩЕ: Европейските милиарди по ПВУ: Ще губим ли и какво трябва да направи Радев - "завещанието" на служебната власт

 

Реформите в БЕХ и ВиК препъни камъчетата на ПВУ

Вицепремиерът обърна внимание, че реформите в БЕХ и ВиК са проблемни за четвъртото плащане по ПВУ, като по думите му те са "специфично трудни" и неслучайно са оставени за накрая. 

"Да, работа е вършена, но реалността е такава - не са оставени работещи решения", добави още Пеканов.

От думите му стана ясно, че по тези две реформи вървят доста усилени разговори с ЕК.

"ВиК реформата е много трудна. Търсим възможност за гъвкавост от ЕК. В момента дискутираме с ЕК как този закон, тези подобрения да се случат без негативен социален ефект, без това да доведе до краткосрочно поскъпване на водата", добави още вицепремиерът. 

По отношение на реформата в БЕХ, Пеканов посочи, че се търси вариант, по който да бъдат изпълнени очакванията на ЕК, а именно за създаване на ново холдингово дружество.

"До момента е имало различни идеи, то не е реализирано. Липсата на напредък по тази реформа е огромен проблем, защото освен санкции по ПВУ, може да доведе до риск и до блокиране на парите по Фонда за справедлив преход. ОЩЕ: "Почти нищо не е направено": Над 1 милиард евро висят на косъм, заради забавени реформи - данни на енергийния министър

