ВиК и БЕХ - препъни камъчетата за ПВУ: Кабинетът "Радев" има три месеца да защити петото плащане (ВИДЕО)

По петото плащане има 56 етапа, които трябва да се изпълнят, но за момента има нула изпълнени. Има още три месеца, но това не е много време", каза по време на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов във връзка с актуалното състояние на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В тази връзка правителството е идентифицирало най-проблемните проекти и там, където има сериозни рискове за неизпълнение, ще бъдат търсени варианти за намаляване на амбицията. В случай, че нищо не е свършено, може да отпадат проектни дейности.

"България е получила 53% от цялата сума по Плана за възстановяване и устойчивост, за следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина. Това се прави с денонощна работа с всички ресорни министерства, добра координация между институциите, парламентът също има своята роля", отчете Пеканов.

За сравнение страните от ЕС средно са получили 70% от средствата, а най-добре представящите се страни над 80%. Ето защо цел на кабинета е да спасим максиманата сума, но със сигурност да завърши най-малкото над средноевропейските стойности.

Той обърна внимание, че става дума за жизненоважни инвестиции за страната, локомотиви, хеликоптери, центроле за мозъчно-съдови заболявания, културни проекти, амбулатории, психиатрии, класни стаи.

Бюджетът и ПВУ

Вицепремиерът предупреди, че незавържшване на проекти до 31 август води до загуба на средства и ще натовари и без това тежката ситуация в бюджета.

По думите му обаче Министерство на финансите залага пълните две плащания по ПВУ в бюджета, но при промяна това може да бъде ревизирано. "България очаква 2.8 млрд. евро по четвъртото и петото плащане", добави още Пеканов.

Реформите в БЕХ и ВиК препъни камъчетата на ПВУ

Вицепремиерът обърна внимание, че реформите в БЕХ и ВиК са проблемни за четвъртото плащане по ПВУ, като по думите му те са "специфично трудни" и неслучайно са оставени за накрая.

"Да, работа е вършена, но реалността е такава - не са оставени работещи решения", добави още Пеканов.

От думите му стана ясно, че по тези две реформи вървят доста усилени разговори с ЕК.

"ВиК реформата е много трудна. Търсим възможност за гъвкавост от ЕК. В момента дискутираме с ЕК как този закон, тези подобрения да се случат без негативен социален ефект, без това да доведе до краткосрочно поскъпване на водата", добави още вицепремиерът.

По отношение на реформата в БЕХ, Пеканов посочи, че се търси вариант, по който да бъдат изпълнени очакванията на ЕК, а именно за създаване на ново холдингово дружество.

"До момента е имало различни идеи, то не е реализирано. Липсата на напредък по тази реформа е огромен проблем, защото освен санкции по ПВУ, може да доведе до риск и до блокиране на парите по Фонда за справедлив преход.