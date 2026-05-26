За първи път от 12 години: Предлагането на недвижими имоти надвишава търсенето

Предлагането на жилища в София и другите големи градове изпревари търсенето в първите месеци на 2026 година, като това на практика прекъсва досегашния около 12-годишен "пазар на продавача“. Тенденцията се откроява в анализа на компанията за недвижими имоти "Адрес" за промените, маркирали пазара на недвижими имоти и конкретно жилищния сектор в края на миналата и началото на настоящата година.

"За първи път от 2014 година насам сме свидетели на повече продавачи като абсолютен брой на фона на купувачите. Това важи за София и останалите големи градове, като балансът търсене - предлагане в по-малките населени места в момента е около 50 на 50. Предстоящите месеци ще преминат под знака на „пазара на купувача“, но на фона на високи цени, достъпни кредити и минимална безработица“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на компанията.

Според данните около 10 на сто е спадът на новите купувачи в началото на 2026 година. В същото време, броят на новите продавачи нараства с около 26 на сто на годишна база. И макар това да балансира силите между търсене и предлагане, за спад на цените не може да се говори, коментират от компанията.

"Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Тенекеджиева.

Според нея 2026 година е шанс за купувачите да потърсят и нови инвестиционни възможности, макар към момента този мотив да остава на заден план. Данните на компанията сочат, че най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните 3-стайни жилища. По-малките апартаменти – гарсониери, както и маломерни 2-стайни, на практика не отчитат спад в броя си. Стабилен е и пазарът на големи и скъпи трофейни имоти, както и този на къщи.

Времето на масовите покупки отмина

"Времето на масовите покупки отмина – в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото хората влагаха спестяванията си в имоти, независимо дали имат нужда от тях и независимо какво е финансовото им измерение. Част от купувачите се възползваха и от евтините пари, които банковият сектор предлагаше, а купуването на имот се превърна в нещо като мода. Това бе един процес, чийто естествен край настъпи. Въпреки това и днес сме свидетели на този традиционен за българите стремеж към сигурно вложение. Затова и хората с по-скромни спестявания остават активни, както и по-заможните, чиито доходи и инвестиционни намерения не се влияят съществено от турбуленциите на времето“, пояснява Тенекеджиева.

Според нея 2026 година ще бъде моментът за много купувачи да реализират сделки, които са били трудни за осъществяване досега.

"Пазарът на купувача ще окаже известен натиск върху някои имоти - особено върху тези, чието ценообразуване е било повлияно прекомерно от еуфорията. Добри сделки ще сключат онези хора, които успеят да открият продавачите, които по една или друга причина са склонни на отстъпки. Това е възможност за придобиване на имоти на справедлива цена, особено за по-специфични обекти, каквито са някои гаражи или пък по-малки по площ търговски и офис площи“, коментира Тенекеджиева.

С около 12-17 на сто намаляват сделките в четирите големи града София, Варна, Пловдив и Бургас през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната 2025 г. В София понижението е най-малко - с около 10 на сто, по-сериозно е то в останалите големи градове, посочват от компанията.

Цените

Средните цени в София продължават да нарастват, като през първото тримесечие на 2026 г. двустайните жилища поскъпват с около 17 на сто, а тристайните - с близо 22 на сто на годишна база, се посочва в анализа.

Във Варна цените нарастват с около 24 на сто при двустайните и 21 на сто при тристайните жилища, но това по-скоро отразява все още по-високите искания на продавачите, отколкото реално ускоряване на пазара, смята от компанията. В Пловдив цените нарастват с около 17 на сто при двустайните и близо 20 на сто при тристайните, което според компанията показва устойчиво покачване, без резки отклонения. В Бургас цените нарастват с около 20 на сто при двустайните и близо 22 на сто при тристайните, което демонстрира силен ръст на пазара в морския град, отчитат от компанията.

Двуцифрено е процентното изменение в цените на годишна база в почти всички квартали на София. Поначало скъпите, престижни квартали като Лозенец и Център бележат покачване в рамките на около 14-16 на сто, се отчита в анализа. В същото време, развиващите се райони като "Манастирски ливади", "Овча купел" и част от южните квартали, с по-голям обем терени за ново строителство, демонстрират повече от 20 на сто по-високи цени в сравнение с началото на 2025 година. Въпреки спада на сделките, отчетен в началото на годината спрямо втората половина на 2025 г., ценовите нива в софийските квартали продължават плавен ръст нагоре. "Отливът на купувачите не рефлектира в спад или дори задържане на нивата. Те продължават да са стабилни и в отделни райони да се повишават“, пояснява Тенекеджиева.