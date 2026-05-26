Намалява броят на българите в риск от бедност

26 май 2026, 14:15 часа
В България хората в риск от бедност са били по-малко през миналата 2025 година в сравнение с 2024 г., като те са намалели както като дял – от 21,7 процента на 21,2 процента, така и като абсолютен брой  – от 1,401 млн. на 1,369 млн. души. Това показват най-новите прогнозни данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

В Европейския съюз

Изложените на риск от бедност хора в Европейския съюз са се увеличили през 2025 г. като дял от населението и като брой, според данните на Евростат. Делът на хората в риск от бедност в ЕС е нараснал с 0,1 процентен пункта спрямо предходната година и е достигнал 16,3 процента през миналата година. Това означава, че 72,409 млн. души в евросъюза са били в риск от бедност през 2025 г., с 316 000 повече, отколкото година по-рано.

Сред страните членки на ЕС през миналата година най-висок дял на населението в риск от бедност са регистрирали Литва (22,6 процента), Латвия (22 процента) и България (21,2 процента).

Трите страни бяха с най-голям процент хора в риск от бедност и през 2024 г., но в обратен ред: Литва (21,5 процента) и Латвия (21,6 процента) заемаха съответно трето и второ място, а България (21,7 процента) бе с най-голям дял на хората в риск от бедност в ЕС.

Пламен Иванов Редактор
