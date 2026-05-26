Шефът на OpenAI: Изкуственият интелект ще отнеме по-малко работни места от предвиденото

Бързото развитие и внедряване на изкуствения интелект (ИИ) едва ли ще доведе до глобален "апокалипсис на работните места". Това заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман.

Според него до момента технологията не е отнела толкова много работни места, колкото първоначално е очаквал.

Апокалипсисът се отлага

Олтман заяви по време на конференция, организирана от Австралийска общностна банка (Commonwealth Bank of Australia - CBA) в Сидни, че първоначално е бил по-притеснен от ефекта на изкуствения интелект върху заетостта в световен мащаб.

Той и екипът му са били „сравнително точни“ в прогнозите си за технологичното развитие на чатбота „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) при появата му през 2022 г., но са се оказали значително по-неточни в оценките си за социалните и икономическите последици от него.

„Радвам се, че съм сгрешил. Мислех, че вече ще има много по-голям ефект върху началните работни позиции, отколкото реално се е случило“, каза той в разговор с главния изпълнителен директор на австралийската банка Мат Комин.

Според него първоначалните му очаквания са били неточни, макар че рискът от сътресения на пазара на труда все още съществува.

Олтман не представи конкретни данни за заетостта, но по-рано е коментирал възможността за съкращения в отделни индустрии заради развитието на изкуствения интелект.

Човешкият фактор остава незаменим

Все повече глобални компании, сред които HSBC, Amazon, Standard Chartered Bank и Австралийска общностна банка, вече съобщават за замяна на част от работните позиции с изкуствен интелект.

OpenAI се подготвя да подаде поверително заявление за първично публично предлагане (IPO - процес в който дадена компания излиза на борсата и чийто акции стават публично търгувани) в САЩ, което може да оцени компанията на около 1 трилион долара, припомня Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на OpenAI подчерта също че „човешкият фактор“ в работата остава незаменим въпреки нарастващата роля на изкуствения интелект в различни сектори.

„Не мисля, че ще видим такъв „апокалипсис на работните места“, за какъвто се говори“, добави Алтман.