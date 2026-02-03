Инфлацията във Франция е невиждана от пет години

Инфлацията във Франция на годишна база е спаднала значително през януари под въздействието на поевтиняването на енергията и на промишлените продукти и въпреки продължаващото повишаване на цените на хранителните продукти. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт INSEE, публикувани днес. За последно френската инфлация бе на подобно ниво през декември 2020 г. по време на пандемията от КОВИД-19.

Значително забавяне

Потребителските цени във Франция са се повишили с 0,3 на сто през януари на годишна база, което е значително забавяне след инфлация от 0,8 на сто през декември.

INSEE обяснява настоящия спад със „значително понижение на цените на промишлените продукти“, особено в сектора на облеклото и обувките, на енергоносителите, както и със забавяне на инфлацията в сектора на услугите.

На месечна основа потребителските цени спадат с 0,3 на сто през януари след ръст от 0,1 на сто през декември. Това понижение на цените се отдава на сезонното поевтиняване и разпродажбите на облекло и обувки. От друга страна цените на хранителните продукти се повишават през януари с 1,9 на сто на годишна база спрямо 1,7 на сто през декември.

Според интитута годишната инфлация във Франция вече значително се е забавила: след като в края на 2024 г. е била около 1,3 на сто, постепенно е спаднала под 1 на сто през 2025 г. Това се случва под въздействието на спада в цените на енергията и забавянето на ръста на цените на хранителните продукти и промишлените стоки, въпреки че инфлацията в сектора на услугите остава по-висока.

