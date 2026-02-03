Спорт:

03 февруари 2026, 10:17 часа 184 прочитания 0 коментара
България в Топ 3 на ЕС по високи цени на храните

Цените на хранителните продукти в ЕС са се повишили с 2,8% през 2025 г. в сравнение с предходната година. Инфлацията е била много по-висока за някои продукти, достигайки 10% за определени стоки, сочат данните на Евростат. България е сред страните с най-висока инфлация в сектора.

Извън ЕС Турция води първенството по отношение на инфлацията на храните. Цените, които е трябвало да плащат турските граждани, са се повишили с колосалните 32,8% през 2025 г., което подчертава по-широките проблеми с инфлацията в Турция. Следващият най-висок ръст бележи Косово със 7,6%, пише Евронюз.

България е сред държавите с най-висока инфлация при храните

Въпреки официалните данни за липса на драстичен скок на инфлацията у нас, по отношение на храните общоевропейските данни са категорични, че в България купуваме едни от най-скъпите хранителни продукти на континента.

Челната тройка в ЕС по цени се държи от Румъния, Естония и България.

Румъния регистрира най-високата инфлация на храните от 6,7%. Втора е Естония с 6,2%, а трета - България с 5,7%.

Швейцария пък е единствената страна, където цените на хранителните продукти с апоевтинели с 1,1%. 

Сред отличниците на ЕС с най-нисък ръст на цените на хранителните продукти, до 2%, са Франция, Финландия, Словакия, Гърция и Люксембург.

Инфлацията е била 2,1% в Германия и Испания, докато Италия има най-високия процент сред водещите икономики в ЕС - 2,5%.

Двуцифрена инфлация при някои храни

От изследваните 64 хранителни продукти цените на 8 продукта са паднали, а на един са останали непроменени. Всички останали са регистрирали ръст с различни темпове през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

3 хранителни продукта регистрират двуцифрена инфлация. Цените на шоколада са се повишили най-много - със 17,8%, следвани от замразените плодове с 13%, и цените на говеждото и телешкото месо - с 10%.

Освен челната тройка, няколко други хранителни продукта също отбелязват значително поскъпване.

Цените на яйцата са се повишили с 8,4%, следвани от маслото с 8,3% и агнешкото и козето месо със 7,2%. Захарта, сладкото и медът са поскъпнали с 6,8%, докато прясното пълномаслено мляко - с 5,7%.

Над 5% е увеличението на цените на плодовете, а птичето месо е поскъпнало с 4,4%.

Десислава Любомирова
