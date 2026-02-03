Ето колко достигна средната заплата в Гърция

Любопитно:

Средната работна заплата на пълно работно време в Гърция се е повишила до 1516 евро спрямо 1478 евро година по-рано през 2025 г. Това съобщи местното издание eKathimerini. Средната заплата само в частния сектор пък през миналата година е била  1362,66 евро бруто, което е увеличение с 20 евро спрямо 2024 г., показват годишните данни от системата Ergani, която отчита декларациите на работодателите.

През 2025 г. един от всеки трима работници в южната ни съседка е получавал заплата под 1000 евро бруто месечно, докато шест от всеки десет са получавали до 1200 евро.

Значителното увеличение на минималната работна заплата през последните години доведе до осезаеми промени сред работниците, получаващи до 1500 евро. Така, макар че 61% от служителите в частния сектор са получавали между 801 и 1500 евро както през 2024 г., така и през 2025 г., броят на получаващите между 800 и 1000 евро бруто е намалял с 46% през 2025 г. спрямо предходната година, а служителите със заплати между 1001 и 1 500 евро са се увеличили с 54%.

В Гърция малките предприятия, които наемат от един до 10 служители, са преобладаващи - 88% (267 245). Броят им се е увеличил с 2805 (+1,06%) за една година.

Всички частни предприятия, които имат служители по трудови правоотношения, са 304 568, а заедно с техните клонове, разположени в различни региони от седалищата им, достигат 355 509.

