Спорт:

Рекорден недостиг на жилища в Германия

16 януари 2026, 11:50 часа 195 прочитания 0 коментара
Рекорден недостиг на жилища в Германия

Недостигът на жилища в Германия е достигнал рекордно равнище и засега не се очаква подобрение. Това сочи ново проучване на Института "Пестел“, представено в Берлин и цитирано от списание "Шпигел“ и БТА. Според оценките на института до края на 2024 г. в страната вече са липсвали около 1,4 млн. жилища. В близките години ситуацията няма да се промени съществено, тъй като се очаква годишно да бъдат изграждани едва около 200 000 нови жилища – приблизително наполовина от реалните потребности.

Спирачка за икономическото развитие

Анализът стига до извода, че недостигът на жилища вече се превръща в сериозна спирачка за икономическото развитие.

Още: България е трета по поскъпване на жилищата в Европейския съюз

"Решаването на социалния въпрос на нашето време, както обичат да се изразяват политиците, е и необходима предпоставка за икономическо съживяване на страната“, заяви главният икономист на института Матиас Гюнтер. По думите му най-силно засегнати са младите хора до 25 години, възрастните и хората с увреждания, чиито доходи не позволяват да посрещнат нарастващите наеми. Гюнтер прогнозира, че проблемът ще се задълбочава и през следващите години.

Проучването е възложено от Алианса за социално жилищно строителство, в който участват Германският съюз на наемателите, синдикатът IG Bau и други браншови организации. Те настояват за пакт между федералното правителство и провинциите за ускорено жилищно строителство, с акцент върху социалните жилища. Според президента на Асоциацията на наемателите Мелани Вебер-Мориц в следващите години ще са необходими най-малко два милиона социални жилища.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Регионалните различия са значителни. В абсолютни стойности най-голям недостиг се отчита в Северен Рейн-Вестфалия – около 376 000 жилища, и в Бавария – 233 000 жилища. Като цяло проблемът е по-остър в западните федерални провинции, докато в източната част на страната предлагането е сравнително по-добро, което според „Пестел“ се дължи на по-силната общинска и кооперативна жилищна политика.

Още: Жилищна криза: Испания купува имоти, за да ги отдава евтино за 75 години

Анализът показва още, че въпреки наличието на голям брой празни жилища, основно в селските райони, тяхното повторно въвеждане на пазара не може да компенсира недостига в големите градове. "Основният проблем не е миграцията, а недостигът на жилища“, казва Янина Бесених от "Каритас“ , като предупреди, че цели групи от населението вече са изтласкани от жилищния пазар. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
имоти Жилища Германия недвижими имоти германска икономика
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес