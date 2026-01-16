Рекорден недостиг на жилища в Германия

Недостигът на жилища в Германия е достигнал рекордно равнище и засега не се очаква подобрение. Това сочи ново проучване на Института "Пестел“, представено в Берлин и цитирано от списание "Шпигел“ и БТА. Според оценките на института до края на 2024 г. в страната вече са липсвали около 1,4 млн. жилища. В близките години ситуацията няма да се промени съществено, тъй като се очаква годишно да бъдат изграждани едва около 200 000 нови жилища – приблизително наполовина от реалните потребности.

Спирачка за икономическото развитие

Анализът стига до извода, че недостигът на жилища вече се превръща в сериозна спирачка за икономическото развитие.

"Решаването на социалния въпрос на нашето време, както обичат да се изразяват политиците, е и необходима предпоставка за икономическо съживяване на страната“, заяви главният икономист на института Матиас Гюнтер. По думите му най-силно засегнати са младите хора до 25 години, възрастните и хората с увреждания, чиито доходи не позволяват да посрещнат нарастващите наеми. Гюнтер прогнозира, че проблемът ще се задълбочава и през следващите години.

Проучването е възложено от Алианса за социално жилищно строителство, в който участват Германският съюз на наемателите, синдикатът IG Bau и други браншови организации. Те настояват за пакт между федералното правителство и провинциите за ускорено жилищно строителство, с акцент върху социалните жилища. Според президента на Асоциацията на наемателите Мелани Вебер-Мориц в следващите години ще са необходими най-малко два милиона социални жилища.

Регионалните различия са значителни. В абсолютни стойности най-голям недостиг се отчита в Северен Рейн-Вестфалия – около 376 000 жилища, и в Бавария – 233 000 жилища. Като цяло проблемът е по-остър в западните федерални провинции, докато в източната част на страната предлагането е сравнително по-добро, което според „Пестел“ се дължи на по-силната общинска и кооперативна жилищна политика.

Анализът показва още, че въпреки наличието на голям брой празни жилища, основно в селските райони, тяхното повторно въвеждане на пазара не може да компенсира недостига в големите градове. "Основният проблем не е миграцията, а недостигът на жилища“, казва Янина Бесених от "Каритас“ , като предупреди, че цели групи от населението вече са изтласкани от жилищния пазар.