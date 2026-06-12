Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

Цената на петрола се понижи с над 2 на сто в сутрешната търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран и заяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. По думите му споразумение може да бъде подписано още този уикенд.

Цените

Тази сутрин българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 2,11 долара, или 2,27 на сто, до 88,33 долара за барел.

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Американският лек суров петрол загуби 1,87 долара, или 1,87 на сто, до 85,84 долара за барел.

Спадът продължи и след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран.

Полуофициалната иранска агенция "Фарс“ обаче съобщи, че Техеран не е одобрил текст на подобно споразумение.

"Макар това да може да се окаже поредна фалшива тревога, реакцията на пазара беше бърза и категорична“, коментира пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

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Според него дори при корекция надолу на цените има възможност за ново поскъпване, докато петролът се задържа над нивата от около 80 долара за барел.

Несигурността около доставките от Близкия изток остава висока. В четвъртък Иран обяви, че затваря Ормузкия проток и ще предприема действия срещу плавателни съдове, които преминават без разрешение през стратегическия воден път.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Продължаващите ограничения върху корабоплаването през последните месеци поддържат високите цени на енергийните суровини.

Държавните медии в Иран съобщиха днес, че иранските сили са спрели танкер, опитал да премине през пролива без предварителна координация. В същото време американските въоръжени сили заявиха, че търговски кораби продължават да използват маршрута.