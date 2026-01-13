Войната в Украйна:

Росен Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата, разследването на забранени споразумения изисква време

13 януари 2026, 19:10 часа 306 прочитания 0 коментара
Росен Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата, разследването на забранени споразумения изисква време

Поскъпване има - дали е оправдано, неизбежно или спекулативно, е въпросът, който все по-често си задават потребителите в навечерието и първите месеци след въвеждането на еврото. Темата за цените и за това кой и как носи отговорност за необоснованото им увеличение коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. По думите му, необоснованото поскъпване само по себе си не е пряко в правомощията на КЗК. Контролът върху цените и санкциите за спекула са задача основно на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Още: "Целият бизнес е зад нас": Председателят на КЗК с оценка след въвеждане на еврото

Ролята на КЗК започва тогава, когато има съмнения, че повишението е резултат от забранени споразумения и картели, добави той. Затова още преди въвеждането на еврото регулаторите са координирали действията си. Информацията се обменя ежедневно – когато КЗК установи индикации за необосновано поскъпване без данни за картел, сигналите се препращат към НАП и КЗП. В обратния случай – при съмнение за договорки между търговци – проверките се поемат от антимонополния орган.

Тежки деформации в цели сектори

Секторните анализи на КЗК, започнали още през лятото, разкриват структурни проблеми в селското стопанство, особено при млякото и млечните продукти - 25% спад на производството за четири години и 45% ръст на вноса. Според Карадимов това води до неравнопоставени договорни отношения между производители и големи търговски вериги.

Особено притеснителна е практиката производителят да предоставя т.нар. „отстъпки“ към веригите - формално договорени, но реално наложени от по-силната страна. Именно тук КЗК вижда нелоялна търговска практика, която в дългосрочен план вреди и на производителите, и на потребителите.

Храни, лекарства и болнични поръчки

Според КЗК в момента секторът на храните в големите търговски вериги е относително стабилен, благодарение на промоции и замразени цени. По-различна е ситуацията при лекарствата, където анализът продължава. Комисията вече е поискала подробна информация от стотици аптеки за движението на цените през последните месеци, а при липса на данни за картел сигналите ще бъдат предадени на НАП.

Още: Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас

Предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат, след получаване на сигнала Комисията започна предварително проучване

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сериозно разследване тече и за възможен картел при доставките на болнична храна. По сигнал на народен представител са проверени обществени поръчки и договори, като по думите на Карадимов има косвени доказателства за разпределение на пазари между няколко фирми. Проверките включват изземване на техника и документация, а случаят се определя като с висока социална значимост.

Надценките

Вниманието на регулаторите е насочено и към надценките при минералната вода, където са отчетени увеличения до 135% при определени продукти. КЗК вече проверява традиционната търговия – малките магазини, при които често доставчикът е в по-силна позиция и едностранно променя цените.

Още: Управляващите официално направиха КЗК "златна бухалка"

Общият извод на комисията е, че ценовият натиск се движи по цялата верига – от производството до крайния търговец. Когато няма данни за забранени споразумения, информацията ще бъде използвана от НАП за проверки по линия на данъци и спекула.

Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки и предстоящите доклади на регулаторите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро КЗК картел проверки въвеждане на еврото Росен Карадимов надценки
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес