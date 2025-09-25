Войната в Украйна:

Русия забранява частично износа на дизел

25 септември 2025, 15:39 часа 473 прочитания 0 коментара
Руското правителство възнамерява да въведе забрана за износ на дизел за тези доставчици, които не произвеждат горивото, до края на годината. Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак, предаде "Ройтерс".

Той посочи и, че кабинетът обмисля удължаване на настоящата забрана за износ на бензин, също до края на годината.

Новак отбеляза, че тези удължавания ще позволят на руското правителство "допълнително да снабдява пазара с петролни продукти".

Последното удължаване на забраната от Русия, което беше наложено за първи път през февруари, ограничи износа на моторни горива до 30 септември, като ограниченията останаха в сила до 31 октомври за тези, които не са производители.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
