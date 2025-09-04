Руската икономика навлиза в "техническа стагнация": Говори директорът на най-голямата банка

Руската икономика отбеляза рязко забавяне през периода април-юни 2025 г. и навлезе във фаза на "техническа стагнация", заяви по време на икономически форум на 3 септември Герман Греф - изпълнителният директор на най-голямата руска банка "Сбербанк". "Юли и август показват доста ясни признаци, че се приближаваме до нула (икономически растеж, бел. ред.)", каза бившият министър на икономиката и търговията (2000-2007 г.).

Спадът подчертава дисбаланса в Русия заради войната ѝ в Украйна - рекордните разходи за отбрана, от една страна, и затрудненията от слабото частно потребление и намаляващите граждански инвестиции, от друга.

БВП на Русия нарасна с 1,8% през второто тримесечие, което е леко повишение от 1,4% през първото, но далеч под темпото от 2024 г. Централната банка очаква растежът да се забави през третото тримесечие и да се доближи до нула в края на 2025 г.

Международният валутен фонд вече намали прогнозата си за растежа на Русия през 2025 г. до 0,9% - спрямо 4,3% през миналата година, което е най-рязкото понижение сред големите икономики: МВФ със стряскаща прогноза за руската икономика и военната машина на Путин.

Шефът на "Сбербанк" иска много по-нисък лихвен процент, за да има "надежда"

Греф отбеляза също така основния лихвен процент на Централната банка, който в момента е 18% след две понижения през 2025 г., и заяви, че той трябва да падне до около 12%, за да се създаде "надежда за икономическо възстановяване".

Ръководни фактори с тревожни сигнали

Забавянето на икономиката следва поредица от предупреждения от високопоставени служители.

Снимка: iStock

Председателят на Централната банка Елвира Набиулина заяви през юни, че Русия е достигнала "границата на капацитета си", а министърът на икономиката Максим Решетников каза, че страната е "на прага на преход към рецесия".

В изявление на 4 септември пред контролирания от Кремъл държавен медиен канал "Россия 1" Решетников заяви, че "според нашите оценки растежът на БВП през юли на годишна база е бил 0,4%. През юни той е бил 1%. Освен това виждаме, че инфлацията на производствените цени е спряла, което не е много добър знак. Това показва, че търсенето е недостатъчно".

"Много инженерни заводи в момента не работят на пълна мощност. Някои преминават към четиридневна работна седмица (...) Навсякъде се опитват да оптимизират разходите, включително разходите за труд. Ясно е, че не става дума за съкращения, но това е тревожен знак за нас", допълни министърът.

Авторитарната система в Русия позволява на висшите технократи известна реторична гъвкавост, но само в икономическата сфера, заяви руската политоложка Екатерина Шулман пред Kyiv Independent през юни. "Нашата автокрация разчита на експертизата на способни мениджъри, особено на тези, които са концентрирани във финансовия и икономическия блок на правителството", допълни тя.

Проучване, проведено през юни от независимата руска социологическа агенция "Левада Център", установи, че 58% от руснаците посочват покачването на цените като най-голямата си грижа, докато само 33% посочват войната срещу Украйна.

