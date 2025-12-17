Войната в Украйна:

Тръмп готви удар по Путин, ако диктаторът отхвърли мир в Украйна

17 декември 2025, 12:19 часа 578 прочитания 0 коментара
Съединените щати подготвят нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор, за да увеличат натиска, ако диктаторът Владимир Путин отхвърли мирно споразумение с Украйна. Bloomberg цитира свои източници, които казват, че САЩ обмислят наказателни мерки срещу танкерите от т.нар. сенчест флот, които транспортират руски петрол в открито море, заобикаляйки действащите ограничения. Мисли се и за санкции срещу търговците, които улесняват тези операции.

Още тази седмица?

Новите мерки могат да бъдат обявени още тази седмица. Американският министър на финансите Скот Бесент вече е обсъдил тези планове с група европейски посланици. Източниците на Bloomberg обаче предупреждават, че окончателното решение е в ръцете на американския президент Доналд Тръмп.

Изданието отбелязва, че вече наложените санкции срещу Русия - по-конкретно срещу енергийните гиганти "Лукойл" и "Роснефт" - все още не са променили плановете на Путин. Въпреки това мерките, насочени срещу петролните гиганти и търговията на Москва, доведоха до срив на цените на руския нефт до рекордно ниски нива от началото на войната в Украйна, което значително усложнява ситуацията за руската икономика: Цените на руския петрол се сринаха до най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна.

Снимка: iStock

САЩ вече наложиха санкции срещу четири водещи руски производителя и - заедно с другите страни от Г-7 - срещу стотици танкери, участващи в транспортирането на руски петрол.

Нов законопроект в Сената

В Сената на САЩ пък бе внесен законопроект от двама републиканци и двама демократи, който предвижда сурови наказателни мерки срещу всички купувачи, превозвачи или посредници на руски петролни продукти: Мощни санкции за купувачи на руски петрол, но не и ако плащат на Украйна: внесен е законопроект в Сената на САЩ.

Що се отнася до мирните преговори в Украйна, Путин и режимът му твърдо отказват да се съгласят дори на коледно примирие. Те не отстъпват от претенциите си да владеят изцяло Донбас, Киев никога да не се присъединява към НАТО и да няма мироопазващи западни сили в Украйна, които да следят за спазването на бъдещ мир.

Димитър Радев
