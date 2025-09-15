Руските граждани падат жертва на Путиновите амбиции: Вдигане на ДДС - да, стоп на войната - не

Кремъл е изправен пред огромен бюджетен дефицит и за да го компенсира, може да увеличи потребителските данъци, вместо да намали финансирането на военната си машина. Москва е изправена пред сценарий, при който кара руското население да направи жертва, за да подкрепи пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна, тлееща вече три години и половина. Няколко източници от руското правителство съобщават пред едно от малкото останали местни опозиционни издания - The Bell, че кабинетът обмисля увеличаване на данък добавена стойност (ДДС) в близко бъдеще.

От 20 на 22 процента

Обсъжданият ръст за ДДС е от 20% сега към 22% занапред. Причината - големите дефицити във федералния бюджет. Федералният данък добавена стойност се налага върху повечето руски стоки и услуги на вътрешния пазар.

Руското правителство би могло да генерира допълнителен 1 трилион рубли годишно (около 11,9 милиарда долара) - или 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП), като увеличи ДДС до 22%. Това увеличение на данъка функционално би отнело пари от руското население, тъй като предприятията прехвърлят по-голямата част от ръста на данъците върху потребителите, повишавайки цените на стоките и услугите.

Огромен военен бюджет - огромен дефицит

На 9 септември руското министерство на финансите съобщи, че федералният бюджетен дефицит на Русия за периода януари-август 2025 г. възлиза на 4,2 трилиона рубли (около 50 милиарда долара), което значително надвишава планирания дефицит от 3,8 трилиона рубли (около 45 милиарда долара) за цялата настояща година: Заради растящия бюджетен дефицит: Русия ще увеличи държавния си дълг.

Снимка: iStock

Руският диктатор Владимир Путин по-рано заяви, че военният бюджет на страната в момента е 6,3% от БВП, или 13,5 трилиона рубли (около 160 милиарда долара), голяма част от които вероятно допринасят за дефицита на федералния бюджет на Руската федерация. Тези 6,3% от БВП не включват инвестициите на Русия в производството на отбранителната промишлена база. Напротив, в края на юли 2025 г. Кремъл предложи на руските производители на малки дронове нулева ставка на ДДС.

Един от източниците на The Bell нарича увеличението на ДДС в настоящата структура "логично" - за да се постигне и поддържа ценова стабилност, всяко увеличение на данъците е по-добро от увеличаването на структурния бюджетен дефицит и отказ от бюджетните правила.

Без увеличение на данъците "просто няма да можем да свържем двата края, дори и с намаляване на разходите за отбрана", каза пък източник от правителството пред Reuters в края на август.

ДДС осигурява 70% от приходите в бюджета на Русия. Обсъжда се увеличаване и на други данъци

ДДС е основният данък за федералния бюджет на Русия. Заедно с данъка върху добив на полезни изкопаеми, той осигурява 70% от бюджетните приходи през 2024 г. "Първо, ДДС е най-големият приход на масата", обяснява икономистът Олег Буклемишев. "Второ, това е технологичен данък, който се събира автоматично. И трето, той е косвен, т.е. не се усеща веднага от хората, но всъщност води до допълнителна инфлация".

Един от източниците на The Bell добавя, че се обсъждат и други варианти, включително увеличаване на данъка върху печалбата и данъка върху доходите на физическите лица, чиито ставки вече претърпяха ръст през тази година. Данъкът върху печалбата беше увеличен от 20 на 25%, а максималната ставка на данъка върху доходите на физическите лица беше увеличена на 22%. ДДС беше увеличен за последен път през 2019 г. – от 18 на 20%.

"Данъците са по-добри от печатането на пари. Инфлацията също е данък, само че тя засяга повече бедните", отбелязва източникът на руското опозиционно издание.

Снимка: Kremlin.ru

Повишаването на ДДС може да спре забавянето на растежа на цените, за което се бори Централната банка на Русия, като поддържа основния лихвен процент на двуцифрени стойности. Годишната инфлация през август 2025 г. спадна до 8,14% (през юли - 8,79%, през март - 10,34%). Според анализатори на Централната банка предишното увеличение на ДДС е довело до допълнителни 0,55-0,7 процентни пункта към годишната инфлация от юли 2018 г. до април 2019 г.

Бюджетът може да получи допълнителни приходи от около 1 трилион рубли годишно с увеличение на ДДС до 22%, но вероятно ще има изключение за отделни стоки. Икономистът Олег Буклемишев счита, че изключенията (т.е. стоките, за които ДДС ще остане непроменен) при такава схема ще бъдат популистки по характер и няма да имат особено значение.

Изтеглянето на пари от икономиката в полза на милитаристките амбиции на Кремъл ще забави потреблението, а оттам и динамиката на целия БВП. Руската икономика - след две години на 4% ускорение, подхранвано от военните разходи - практически застина това лято. През юли растежът на БВП, според Министерството на икономическото развитие, беше 0,4% след 1% през юни, 1,1% през второто тримесечие на годината и 1,4% през първото (тримесечните оценки са дадени от Росстат).

В края на август източник на Reuters в руското правителство също говори за неизбежността на увеличаването на данъците. Сегашният закон за бюджета предвижда приходи за 2026 г. в размер на 41,8 трилиона рубли (18,1% от БВП) и разходи в размер на 44,2 трилиона (19,1% от БВП). Сега тази прогноза изглежда прекалено оптимистична поради забавянето на икономическия растеж и по-ниските цени на петрола: Тръмп към страните от НАТО: Не купувайте руски петрол и войната ще приключи бързо.

Финансовият министър Антон Силуанов заяви преди дни, че в новия бюджет цената на петрола за формиране на основните приходи е коригирана на 59 долара вместо 66 долара за барел. При запазване на целевия дефицит от 1% от БВП, това означава намаление на разходите с около 0,5%, или около 1,1-1,3 трилиона рубли.

Структурен бюджетен дефицит - кошмарът за Русия

В наскоро публикуваните си насоки за паричната политика Руската централна банка предупреди за риска от структурен бюджетен дефицит – хронично превишение на разходите над приходите. При структурен дефицит държавата харчи повече, отколкото събира, не поради кризата или високите лихви, а поради основната структура на приходите и разходите. Това е системен дисбаланс в бюджета, който е труден за преодоляване, предвид поетите ангажименти.

Снимка: iStock

В такава ситуация желанието на правителството да увеличи данъците, е разбираемо, но проблемите на държавата не са свързани с приходите, а с увеличените разходи, които тя не може да финансира, отбелязва Буклемишев.

За три години и половина война правителството вече е изразходвало повече от половината от ликвидната част от резервите на Националния фонд за социално подпомагане, която се използва за покриване на бюджетния дефицит. Към 1 септември 2025 г. фондът разполагаше с 3,93 трилиона рубли (48,9 милиарда долара) в ликвидни активи. Към 1 февруари 2022 г. тази цифра беше 8,78 трилиона рубли (112,69 милиарда долара). Това смело темпо на изразходване на националните резерви може да доведе до тяхното изчерпване.

Единственият останал вариант е да се подкрепи бюджетът чрез държавни заеми. Има възможност за увеличаване на държавния дълг – в края на миналата година той беше само 14,5% от БВП. Но това е нерентабилен метод - лихвите все още са високи, а нарастването на заемните средства увеличава лихвените разходи на бюджета, които вече възлизат на 8% от БВП.

Увеличаването на ДДС може да обърне всеки напредък, постигнат от Руската централна банка в борбата с инфлацията, като в същото време не решава нито един от проблемите, които вероятно ще възникнат в резултат на преждевременното понижаване на основния лихвен процент, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Руската централна банка се бори с инфлацията през последната година и постепенно понижи основния лихвен процент от 21% на 18% от юни 2025 г. насам, вероятно в отговор на мнението, че антиинфлационните мерки дават резултат. Повишаването на ДДС вероятно ще доведе до ръст на инфлацията, като едновременно с това ще намали паричния поток в руската икономика, ще отслаби покупателната способност на потребителите и ще забави още повече икономическия растеж на Русия.

Путин неволно е създал икономическа ситуация, от която Руската федерация ще се бори да излезе. Как? Като приема политики, насочени към увеличаване на зависимостта на обществото от военните разходи чрез масирани инвестиции във военнопромишления комплекс, докато самото руско население се сблъсква с недостиг бензин, по-широки демографски проблеми, намаляващи спестявания и недостиг на работна ръка.

