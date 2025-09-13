Войната в Украйна:

Тръмп към страните от НАТО: Не купувайте руски петрол и войната ще приключи бързо

13 септември 2025, 15:29 часа 160 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции. Той обяви в собствената си социална мрежа Truth Social, че е изпратил официално писмо до страните от НАТО с такъв призив.

Големи санкции срещу Русия

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят", заявява Тръмп.

"Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя още той.

"Вярвам, че това, плюс НАТО, като група, да наложи 50% до 100% мита върху Китай, които ще бъдат напълно оттеглени след края на войната с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма полза за прекратяването на тази смъртоносна, но нелепа война. Китай има силен контрол и дори власт над Русия и тези мощни мита ще разчупят тази хватка", продължава в публикацията си Тръмп.

Той пише още, че "сегашният конфликт не е "войната на Тръмп", а на Джо Байдън и Вододимир Зеленски". "Тук съм само да помогна да спре", допълва президентът на САЩ.

Тръмп цитира данни, според които само миналата седмица са загинали 7118 украинци и руснаци във войната.

"Ако не, просто губите времето ми и времето, енергията и парите на Съединените щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", завършва публикацията.

 

