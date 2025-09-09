Войната в Украйна:

Заради растящия бюджетен дефицит: Русия ще увеличи държавния си дълг

09 септември 2025, 17:31 часа 214 прочитания 0 коментара
Заради растящия бюджетен дефицит: Русия ще увеличи държавния си дълг

Русия ще трябва да поеме по-голям дълг от първоначално планирания през тази година, за да покрие растящия бюджетен дефицит. Това съобщи министърът на финансите Антон Силуанов в интервю за местната агенция РБК. Министерството на финансите неотдавна повиши прогнозата за дефицита от 0,5 на сто до 1,7 на сто от брутния вътрешен продукт. Той може да надхвърли и тази стойност заради високите военни разходи.

Заеми за трилиони рубли

Първоначално правителството планираше да заеме 4,8 трилиона рубли (около 49 милиарда евро) през 2025 г., но вече е усвоило 4,2 трилиона рубли. Русия остава откъсната от западните капиталови пазари заради санкциите, наложени след началото на войната в Украйна.

Високият основен лихвен процент на Руската централна банка (РЦБ) от 18 на сто оскъпява заемите на вътрешния пазар. Доходността на петгодишните държавни облигации в рубли в момента е 13,5 на сто.

Министерството на финансите на Русия планира да продаде летище Домодедово на инвеститор до края на 2025 г., съобщи още Силуанов.

По думите му вече има участник в търга за закупуване на летището, но подробности не се разкриват. Министърът уточни, че процедурата ще бъде проведена като открит търг, за да се гарантират пазарна цена и конкуренция.

Силуанов отбеляза, че правителството се стреми сделката да бъде реализирана възможно най-скоро.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
бюджетен дефицит Русия руска икономика Антон Силуанов руски бюджетен дефицит
