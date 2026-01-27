САЩ и България ще действат за добив на редкоземни елементи - медиен интерес от Гърция

Гръцкото специализирано издание EnergyPress пише, че България и САЩ са се споразумели да засилят сътрудничеството си в енергийния сектор чрез създаване на съвместна експертна структура, която ще се занимава с приоритетни проекти от общо стратегическо значение. Решението e било обсъдено по време на онлайн среща между министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков и Томи Джойс, действащ помощник-секретар по международните отношения в Министерството на енергетиката на САЩ. Разговорите са били съсредоточени върху начините за разширяване и задълбочаване на двустранното стратегическо партньорство, с акцент върху дългосрочни инициативи, свързани с икономическото развитие и енергийната сигурност.

Двете страни са постигнали споразумение за създаване на съвместна проектна група в областта на енергетиката. Тя ще работи на техническо ниво и ще се фокусира върху ключови проекти извън вече установеното сътрудничество в сектора на ядрената енергетика. Целта ѝ е да осигури по-съгласувана и ефективна координация в различни приоритетни области.

Според информацията, една от основните цели ще бъдат проекти, включващи критични суровини и редкоземни елементи. В тази връзка се посочва, че България вече e започнала сътрудничество в тази област с американския щат Северна Дакота.

Друг приоритет щял да бъде развитието на ПАВЕЦ в България, използващи американски технологии, с цел подобряване на стабилността на мрежата и подкрепа на интеграцията на възобновяеми енергийни източници. Доставките на втечнен природен газ и разширяването на свързаната с него инфраструктура също били определени като ключови в усилията за диверсификация на енергийните източници и повишаване на сигурността на доставките.

