Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Производствените цени в горското стопанство се понижават

19 август 2025, 14:33 часа 207 прочитания 0 коментара
Производствените цени в горското стопанство се понижават

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство намалява със 7,5 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Промяната през второто тримесечие на 2025 г. е в резултат на понижението на цената на необработения дървен материал от иглолистни дървета - с 9,2 на сто, като цената на необработения дървен материал от широколистни дървета също се понижава с 8,3 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. производствените цени в горското стопанство намаляват с 0,4 на сто.

Още: Производствените цени в България са с най-голям спад в целия ЕС

През първото тримесечие на 2025 г. промяната беше в резултат на понижението на цената на необработения дървен материал от иглолистни дървета - с 3,8 на сто, докато цената на необработения дървен материал от широколистни дървета се повиши с 2,3 на сто.

Масови смени на директори на горски стопанства и политическа намеса? Земеделският министър с отчет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
цени на производител горско стопанство дървесина информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес