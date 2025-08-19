Производствените цени в горското стопанство се понижават

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство намалява със 7,5 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Промяната през второто тримесечие на 2025 г. е в резултат на понижението на цената на необработения дървен материал от иглолистни дървета - с 9,2 на сто, като цената на необработения дървен материал от широколистни дървета също се понижава с 8,3 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. производствените цени в горското стопанство намаляват с 0,4 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. промяната беше в резултат на понижението на цената на необработения дървен материал от иглолистни дървета - с 3,8 на сто, докато цената на необработения дървен материал от широколистни дървета се повиши с 2,3 на сто.

