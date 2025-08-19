Китай премахва някои ограничения върху износа за Индия

Китай обяви, че е премахнал ограниченията върху износа на торове, редкоземни магнити, както и тунелно-пробивни машини за Индия, съобщиха индийски медии, цитирани от Ройтерс.

Китайският външен министър Ван И, който е на двудневно посещение в Индия, вчера е уверил индийския си колега Субрахманям Джайшанкар, че Китай вече е започнал да отговаря на индийските искания по отношение на доставките на тези три вида стоки. Всъщност, доставките вече са започнали, казаха информирани източници, цитирани от индийското издание "Икономик таймс".

Индия е изразила загрижеността си пред Китай, тъй като внезапните ограничения върху вноса на торове са повлияли пряко на наличността на диамониев фосфат през сезона "Раби" - от ноември до април (ключов сезон за селското стопанство в Индия - бел.ред.). По подобен начин Пекин е спрял доставките на тунелно-пробивни машини за ключови инфраструктурни проекти в Индия, включително на китайски подразделения на чуждестранни компании.

Автомобилната и електронната индустрия също са изразили сериозни опасения относно китайските ограничения върху редкоземните магнити и минерали, довели до недостиг, който би могъл да има пагубно въздействие върху производството. Тези решения са били продиктувани от логиката на сигурността поради нарастващото напрежение между двете страни, отбелязват индийски медии.

