Защо цените растат и кои са "маститите играчи": Сдружението за модерна търговия с коментар

"Има проблем с вноса на занижени цени на различните стоки. Това създава нелоялна конкуреция, а Законът за агрохранителната верига нямаше да реши нито едни проблеми, а щеше да влоши проблемите на всички по веригата". Това заяви изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов пред БНТ. Още: "С мерките на кабинета ще излезем от кризата": Сдружението за модерна търговия не вижда ръст в цената на горивата

Защо има високи цени?

Според него няма как да има ниски цени, защото българското родно производство е дефицитно.

"Цените ги овладява конкуренцията и пазарната икономика. Големите търговски вериги са котва, или както ги нарече той - "мастити играчи", които действат с агресивни предложения, за да могат да привлекат потребилите и да ги задържат като такива. Това, което се видя през последните 4 месеца е огромният ръст в цените на услугите, а не в стоките от първа необходимост", коментира Вълканов.

Той се надява от Сдружението за модерна търговия да влязат в диалог с новото правителство още през следващата седмица. Заявките са в посока на това държавата да изчисли разходи по веригата и ако браншовете не се съобразяват с тях, да им бъдат изпратени контролните органи, изтъкна Вълканов.

Той посочи, че големият проблем в сектор "Търговия" са надценките.

Николай Вълканов е на мнение, че не трябва да бъде въвеждан таван на цените, както предлагат синдикатите. По негово мнение грешка е, че се говори постоянно за нелоялни търговски практики на пазара на храните.

Според Вълканов това, което трябва да се направи като краткосрочна мярка е подкрепа на уязвимите групи целево. Може да има и средносрочни, и дългосрочни мерки, които да бъдат насочени към българското производство, настоя Вълканов.

