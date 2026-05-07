ОББ Мобайл вече позволява на клиентите да следят въглеродния отпечатък на своите покупки

С мобилното приложение на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, клиентите на банката вече могат да следят въглеродния отпечатък на своите осчетоводени трансакции. Поредната дигитална иновация на най-голямата по активи банка в страната е насочена към тези клиенти, които искат да повишат нивото на своето отговорно поведение към околната среда и устойчивото развитие.

Функцията „Въглероден отпечатък“ е достъпна в ОББ Мобайл, като може да бъде активирана лесно от меню трансакции на избраната банковата карта. Функционалността се включва еднократно и започва да изчислява емисиите на всички покупки, направени с нея. Активирането е напълно безплатно, като функционалността може да бъде деактивирана и активирана отново по всяко време. Тя анализира всяка осчетоводена картова трансакция и показва нейния приблизителен въглероден отпечатък (CO2e). Изчисленията се базират на категорията на търговеца, от когото е направена покупката, и се умножават по „емисионен фактор“, който е специфичен за дадената категория търговци, и регион на покупката.

Показаните стойности на отпечатъка са приблизителни, тъй като приложението не вижда конкретното съдържание на направените покупки. Резултатът от изчисленията цели да представи по-добро разбирането за влиянието от ежедневните покупки върху природата. За по-добра ориентация функцията дава равностойност на покупката или какъв би бил нейният еквивалент спрямо различни високоемисионни дейности, например: изгорено гориво за шофиране между различни градове, изхвърлена хартия за смет, самолетен полет и др.

Новата функционалност в ОББ Мобайл е израз на комплексното разбиране на ОББ за отговорно поведение към опазването на околната среда и ролята на мобилното приложение, което предлага все по-голям набор от продукти и услуги, свързани с начина на живот на всеки човек, така че да пести от времето му и да го улеснява максимално в осъществяване на ежедневните му дейности. Наред с това, с категоризацията на търговците, въвеждането на функцията за въглероден отпечатък и възможностите за персонализиране на приложението, ОББ се стреми да обхване и житейски сфери като отговорно поведение, планиране на разходи, опазване на околната среда. Този тип функционалности в мобилното приложение ще се развиват и надграждат постоянно.

ОББ е дигиталният лидер в българското банково пространство, като непрекъснато подобрява и увеличава обхвата на своите дигитални услуги. През април банката вече пусна нова и обогатена версия на ОББ Мобайл, което активно се използва от над 1 милион клиенти. За своите постижения в областта на иновациите престижното издание Global Finance определи ОББ за най-добра иновативна банка и най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г. Банката бе отличена с приз за „Дигитална трансформация“ и за „Най-добър действащ дигитален продукт“ за гласово инициирани преводи чрез AI базирания дигитален асистент Кейт от конкурса „Банка на годината“ и др.