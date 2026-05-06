През март Съединените щати са внесли руски торове на стойност над 240 милиона долара - най-високото ниво в историята на двустранната търговия между двете държави, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. За първото тримесечие на 2026 година общата сума достигна 564 милиона долара, което е с 37% повече на годишна база.

Руските торове остават конкурентоспособни благодарение на евтиния природен газ, използван в производството, което поддържа цените ниски. Но не само - митата на Доналд Тръмп, които той "удари" по редица държави и се стигна до "съдебни юзди", засегнаха конкурентите на Русия и изкривиха пазара в полза на Кремъл

Ситуацията се влоши допълнително от кризата в Близкия изток, която точно Тръмп предизвика - войната с Иран. Затварянето на Ормузкия проток изхвърли много доставчици от пазара, което доведе до рязко покачване на цените на торовете. Затова САЩ са принудени да купуват от Русия - в противен случай ударът върху американското селско стопанство би бил тежък.

Същевременно, заради високите цени на петрола, пак благодарение на войната на Тръмп с Иран, Русия е почнала да вкарва средства в своя "Сребърен фонд". Приходите от петрол за Русия през април почти се удвоиха, но по-голямата част от това отиде в плащания за държавни компенсации за руските петролни компании. Около 4 милиарда долара са платени на сектора, включително за ремонти на рафинерии и мерки за контролиране на цените на горивата. Затова и в Руския сребърен фонд отидоха по-малко пари от предвиденото, а руският бюджетен дефицит вече надхвърли поставената от руското финансово министерство граница за годината и високите цени на петрола сами по себе си не решават проблема