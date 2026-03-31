САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха днес за четвърти път крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на "Лукойл" могат да договорят продажбата им с руската компания, съобщи "Ройтерс". Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи този път крайния срок с още един месец, до 1 май. Това е срокът, в който заинтересованите компании могат да придобият активите в чужбина на "Лукойл", оценявани на 22 млрд. долара, пише БТА. Още: Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

Вашингтон наложи през октомври санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", с цел да намали възможностите на Русия да финансира войната си в Украйна.

Кой има интерес към "Лукойл"?

Сред компаниите и бизнесмените, проявили интерес да придобият международните активи на "Лукойл" са американската инвестиционна компания "Карлайл", петролните гиганти "Ексън Мобил" и "Шеврон", базираният в Абу Даби конгломерат "Интернешънъл холдинг къмпани" и австрийският предприемач Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта "Порнхъб" (Pornhub).

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, което вече отхвърли като кандидат швейцарския търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor).

Правителството на американския президент Доналд Тръмп забавя продажбата на международните активи на "Лукойл" като средство за натиск върху Русия в преговорите ѝ с Украйна, казаха през февруари четирима източници пред Ройтерс.

