Срещата Тръмп-Путин:

След 11 лв. за бира, кебапчета и салата: Разбор на цените по Черноморието ни - сега и за септември

18 август 2025, 08:52 часа 445 прочитания 0 коментара
След 11 лв. за бира, кебапчета и салата: Разбор на цените по Черноморието ни - сега и за септември

Как вървят цените по нашето Черноморие сега и какво се очаква? Отговори даде проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма - седмица след като в сутрешния блок на БНТ той каза нещо доста бомбастично за някои цени, сега говори в сутрешния блок на bTV. Припомнете си думите на професора преди седмица - Още: 11 лв. за голяма бира и салата на морето: Толкова евтино, колкото е в момента ... Пазаруваме от различни места явно

Според Драганов, сега на Черно море едно четиричленно семейство може да почива за 1 седмица за 2400 лв. със закуска и вечеря. Към края на месеца цената може да падне до 1700 лв., а през септември - дори до 1250 лв.

Българинът търси лукса - четиризвездни или петзвездни хотели, твърди още проф. Драганов. Той добави, че България не може да възстановим германския пазар на туристи отпреди ковид пандемията - и министър Боршош е казал, че в тази сфера имало резерви. Трябват нови продукти на съществуващите пазари, смята проф. Драганов.

Красимира Стоянова, директор на "Албена тур", каза друго - тази година имало 44% ръст в Албена на германците, а на българите - 14%. Тя потвърди, че на 6 септември се намаляват още веднъж цените, за т.нар. нисък сезон. Септември най-ниската цена става 50 лв. със закуска, 80 лв. - с олинклузив, но това са парковите хотели. Около 2-3 пъти по-високи са цените по брега.

Още: Лятна почивка: Плановете на българите и колко пари ще отделят

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Румен Драганов почивка Черноморие Черно море Лятна почивка цени Черно море
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес