След 11 лв. за бира, кебапчета и салата: Разбор на цените по Черноморието ни - сега и за септември

Как вървят цените по нашето Черноморие сега и какво се очаква? Отговори даде проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма - седмица след като в сутрешния блок на БНТ той каза нещо доста бомбастично за някои цени, сега говори в сутрешния блок на bTV.

Според Драганов, сега на Черно море едно четиричленно семейство може да почива за 1 седмица за 2400 лв. със закуска и вечеря. Към края на месеца цената може да падне до 1700 лв., а през септември - дори до 1250 лв.

Българинът търси лукса - четиризвездни или петзвездни хотели, твърди още проф. Драганов. Той добави, че България не може да възстановим германския пазар на туристи отпреди ковид пандемията - и министър Боршош е казал, че в тази сфера имало резерви. Трябват нови продукти на съществуващите пазари, смята проф. Драганов.

Красимира Стоянова, директор на "Албена тур", каза друго - тази година имало 44% ръст в Албена на германците, а на българите - 14%. Тя потвърди, че на 6 септември се намаляват още веднъж цените, за т.нар. нисък сезон. Септември най-ниската цена става 50 лв. със закуска, 80 лв. - с олинклузив, но това са парковите хотели. Около 2-3 пъти по-високи са цените по брега.

