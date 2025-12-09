Лайфстайл:

Дойде и вторият американски танкер с втечнен газ за България

На терминала за втечнен природен газ край Александруполис в Гърция вече започна разтоварването на втория товар втечнен природен газ от САЩ за България, съобщиха от държавното дружество "Булгаргаз". Разтоварването ще продължи два дни. Синьото гориво ще бъде използвано за нуждите на "Булгаргаз" до средата на януари, когато се очаква да пристигне и третия товар с втечнен природен газ от САЩ.

Корабът, който сега пристигна на пристанището в Александруполис, Гърция, беше натоварен на 19 ноември на терминал за втечнен природен газ в САЩ.

Четири търга

От "Булгаргаз" припомниха, че още през септември дружеството направи четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври и декември 2025 г., както и за януари и март 2026 г. на терминала за втечнен природен газ край Александруполис в южната ни съседка.

Всички танкери по договора ще бъдат натоварени с втечнен природен газ в САЩ. За доставчик декември 2025 г. беше избрана компанията Metlen Energy & Metals, допълват от "Булгаргаз".

На 1 октомври терминалът за втечнен природен газ в Александруполис достигна мощност, която е 75 процента от капацитета му. Малко по-късно пристигна и първият танкер с втечнен природен газ от САЩ.

