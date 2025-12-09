Войната в Украйна:

Унгария пристана на Русия и обяви: Централата на "Турски поток" се мести, плащанията за газ не са под санкции

Компанията, която е оператор на газопровода "Турски поток", ще премести централата си от Нидерландия в Унгария, което ще гарантира, че работата на тръбата ще продължи "въпреки правните и финансовите атаки", обяви на 9 декември в Москва унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто. В изказването си на срещата на Унгарско-руската съвместна икономическа комисия той заяви, че двете страни основавали сътрудничеството си на „здравия разум“ и националния интерес.

На 28 ноември унгарският премиер Виктор Орбан посети диктатора Владимир Путин в Москва и стисна ръката му малко след като стопанинът на Кремъл за пореден път отказа примирие в Украйна. Сега правителството в Будапеща, което е считано за едно от най-близките до Москва в Европа, продължава със съвместните инициативи с държавата, считана от Европейския съюз (в който Унгария членува) за агресор.

Петер Сиярто: Без Русия цените на енергоизточниците може да се утроят

Сиярто повтори, че днес сигурното енергоснабдяване на Унгария не е възможно без сътрудничество с Русия, като го нарече „физически, а не политически или идеологически“ въпрос. Без това сътрудничество, предупреди той, Унгария няма да може да поддържа политиката си за намаляване на цените на комуналните услуги, а цените на енергията може да се утроят.

Министърът удобно пропуска факта, че приходите от руския газ и петрол се вливат директно във военната машина на Путин, която продължава да действа в Украйна.

„Премиерът сключи споразуменията във Вашингтон и тук, в Москва, необходими за осигуряване на непрекъснато енергийно сътрудничество. Но трябва да се борим както с Брюксел, така и, за съжаление, с Киев, за да запазим енергоснабдяването си сигурно в дългосрочен план“, заяви министърът на съседната на Украйна страна, при положение че Руската федерация не спира да обстрелва енергийната инфраструктура на самата Украйна: Над 700 ракети и дронове: Русия порази мощно енергийна инфраструктура в Украйна (СНИМКИ, ВИДЕО).

Сиярто отбеляза, че ЕС "непрекъснато атакува енергийното ни сътрудничество (с Русия - бел. ред) по законен път", докато "физически атаки" са насочени към нефтопровода от Украйна.

"Нова заплаха" за "Турски поток"

Външният министър на Унгария заяви, че през последните седмици е възникнала нова заплаха, която изисква незабавни действия. „Затова решихме да преместим компанията, която експлоатира газопровода „Турски поток“, от Нидерландия в Унгария“, обяви той, цитиран от Abouthungary.hu.

Благодарение на споразуменията, постигнати със САЩ, добави той, платежните трансакции по газопровода няма да попадат под санкции, а преместването ще гарантира непрекъсната работа „въпреки всички правни и финансови атаки“.

В началото на ноември Виктор Орбан заяви, че страната му е получила изключение от санкциите на САЩ, наложени върху покупките на руски енергийни продукти - след негова среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. САЩ санкционираха на 22 октомври руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл". Ден по-късно Европейският съюз санкционира "Роснефт" и "Газпромнефт", която е дъщерно дружество на "Газпром". "Получихме пълно освобождаване от санкции за тръбопроводите "Турски поток" и "Дружба", каза Орбан.

"Турски поток" остава единственият маршрут, по който руски газ продължава да тече към Унгария, Словакия и Сърбия - през България. Но вносът на синьо гориво от Русия ще бъде спрян тотално в близко бъдеще, според плана на ЕС: Забраната за руския газ в ЕС: Специални ограничения за вноса от "Боташ" и "Турски поток" в България.

Сиярто изрази също така подкрепата си за инвестициите на държавната енергийна компания MOL в Русия.

Унгария плащала цената на войната в Украйна, но кой я започна?

След срещата министърът заяви, че Унгария продължавала да плаща висока цена за конфликт, за който не носи отговорност, и затова остава ангажирана с постигането на мир възможно най-скоро. Той имаше предвид войната в Украйна, но така и не спомена кой подпали пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

„Ние ценим усилията за мир на президента Доналд Тръмп, подкрепяме преговорите между САЩ и Русия и призоваваме всички, които досега са подкопавали мирните преговори, да престанат да го правят“, заяви Сиярто. Той повтори, че конфликтът нямал военно решение: „Единственият път е дипломатическо уреждане, а за това каналите за диалог трябва да останат отворени".

В заключение, Сиярто отбеляза, че Унгария винаги е поддържала отношения с Русия, „основани на взаимно уважение“, което е от съществено значение за всякакви бъдещи мирни усилия.

Димитър Радев
