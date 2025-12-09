Рекордно ниво на фалитите в Германия

Икономиката на Германия е изправена пред сериозни предизвикателства. През 2025 г. се очаква близо 24 000 немски компании да обявят несъстоятелност.

Това ще е най-високото ниво на фалити от 2014 г. насам, когато дейността си прекратиха близо 24 100 предприятия. Данните са от проучване, цитирано от ДПА.

Прогноза на асоциацията за защита на кредиторите "Кредиреформ" сочи, че очакваните фалити през 2025 г. представляват увеличение с 8% спрямо предходната година.

Малките и средни семейни предприятия ще са най-засегнати

Слабото търсене, високите енергийни цени, затрудненият достъп до кредити и високите нива на корпоративна задлъжнялост са сред основните фактори за проблематичния икономически климат, коментира Патрик-Лудвиг Ханцш, ръководител икономически изследвания в "Кредиреформ".

Според него особено засегнати са малките и средни семейни предприятия, традиционно смятани за гръбнака на германската икономика и ключов фактор за нейното дългосрочно благосъстояние.

Все пак, като положителна тенденция "Кредиреформ" отчита забавянето на темпа на нарастване на фалитите, след като през 2023 и 2024 г. случаите на несъстоятелност са се увеличили с почти 25% годишно след изтичането на държавните субсидии от периода на пандемията.

Ходовете на правителството

Водещи експерти и икономисти са на мнение, че има светлина в тунила, тъй като значителните инвестиции в инфраструктура и отбрана, предвидени от правителството на Фридрих Мерц, може да започнат да действат като стимул за икономиката през 2026 г. Това става на фона на прогнозите за минимален икономически растеж за настоящата година след 2 години рецесия. Това би могло да забави и ръста на фалитите, отбелязва "Кредиреформ", цитиран от БТА.

Въпреки тези усилия обаче, организацията не прогнозира стабилизиране или спад на случаите на несъстоятелност през следващата година. Ето защо настоява за допълнителни мерки, включително намаляване на разходите за енергия.