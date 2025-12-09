Обрат с цената на петрола след новия мирен план за Украйна

Цената на петрола отбеляза спад в сутрешната търговия, продължавайки низходящата тенденция след понижението от близо 2 на сто в предходната сесия, предаде Ройтерс. Пазарите следят отблизо преговорите, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, както и предстоящото решение за лихвените проценти в САЩ. Украйна планира да сподели ревизиран мирен план със САЩ след разговори в Лондон между президента Володимир Зеленски и лидерите на Франция, Германия и Великобритания, проведени вчера.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 8 цента, или 0,1 на сто, до 62,41 долара за барел.

Още: След срещата на Зеленски, Макрон, Мерц и Стармър: Скептицизъм по точки от мирния план на САЩ (ВИДЕО)

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 13 цента или 0,2 на сто до 58,75 долара.

И двата контракта загубиха над един долар и вчера, след като Ирак възстанови производството на находището "Уест Курна 2“ на руската "Лукойл“, едно от най-големите в света.

Според запознати източници страните от Г-7 и Европейският съюз обсъждат замяната на действащия ценови таван върху руския петрол с пълна забрана за морски услуги, като мярка за ограничаване на приходите на Москва от енергоносители.

Още: Рязка промяна в цената на петрола заради ОПЕК и Венецуела

На вниманието на пазарите е и решението на Управлението за федерален резерв, което ще бъде обявено в сряда. Очакванията сочат 87 на сто вероятност за намаление на лихвения процент с четвърт пункт.