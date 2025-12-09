КЗК образува производства срещу Столична община

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми, става ясно от решения, публикувани на страницата на Комисията. КЗК образува открито производство срещу Столична община по жалба на “Живей Достойно“ ЕООД срещу решението за развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър, вкл. осигуряване на специализирано оборудване за тяхното предоставяне“ във връзка с изпълнение на проект.

Производство е образувано и по жалба на “Стандарт строй 2003“ ЕООД срещу решението на Столична община за завършване на строително-монтажни работи по преустройство и променливо предназначение от „Общностен център за деца и семейства” в „Център за специализирана подкрепа за лица с възпитание и техните семейства” на сграда с идентификатор.

Други открити производства

Производство е образувано и по жалба на “Аутотех Груп“ ООД срещу решението на “Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

КЗК е образува открити производства и срещу Министерство на вътрешните работи (МВР) и “Български пощи“ ЕАД по жалби на фирми.

КЗК образува открито производство срещу МВР по жалба на “Исубус“ ООД срещу решението за осигуряване на транспортно средство за провеждане на практически занятия от обучаемите в ЦСПП по ПБЗН - Варна при Академия на МВР.

КЗК образува и открито производство срещу “Български пощи“ ЕАД по жалба на “Ифелоус“ ООД срещу решението за услуги по предоставяне на управление на информацията и събитията за сигурност.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).