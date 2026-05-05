Реал Мадрид продава един от нападателите си за 60 милиона евро

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия ще може да напусне клуба само за 60 милиона евро, съобщава испанското издание AS. Множество европейски отбори следят 22-годишния испанец. Реал Мадрид обаче твърдо се придържа към клаузата за освобождаване на играча и няма да се съгласи на нищо по-малко.

Гонсало Гарсия напуска Реал Мадрид

Гарсия играе за мъжете на Реал Мадрид от юни 2025 г. Договорът му е до 30 юни 2030 г. През сезон 2025/26, юношата на мадридската академия отбеляза 6 гола и направи 3 асистенции в 35 мача. Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 30 милиона евро. В момента той трудно може да бъде титулярна опция заради засилената конкуренция в атака.

Още: Скандал в съблекалнята на Реал Мадрид - Рюдигер влезе в конфликт със съотборник

Иначе Реал Мадрид за пореден сезон няма да успее да спечели трофей, след като отпадна от Шампионска лига и от Купата на Краля, а в Ла Лига изгуби почти всякакви шансове да застигне Барселона. През уикенда "белия балет" ще се изправи срещу Барселона, като в случай, че не запише победа, ще загуби и математически шансове за титлата.

Още: Напрежение в Реал Мадрид: Арбелоа реагира остро на атаките срещу Мбапе