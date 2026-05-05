Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Реал Мадрид продава един от нападателите си за 60 милиона евро

05 май 2026, 21:42 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Реал Мадрид продава един от нападателите си за 60 милиона евро

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия ще може да напусне клуба само за 60 милиона евро, съобщава испанското издание AS. Множество европейски отбори следят 22-годишния испанец. Реал Мадрид обаче твърдо се придържа към клаузата за освобождаване на играча и няма да се съгласи на нищо по-малко.

Гонсало Гарсия напуска Реал Мадрид

Гарсия играе за мъжете на Реал Мадрид от юни 2025 г. Договорът му е до 30 юни 2030 г. През сезон 2025/26, юношата на мадридската академия отбеляза 6 гола и направи 3 асистенции в 35 мача. Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 30 милиона евро. В момента той трудно може да бъде титулярна опция заради засилената конкуренция в атака.

Още: Скандал в съблекалнята на Реал Мадрид - Рюдигер влезе в конфликт със съотборник

Гонсало Гарсия

Иначе Реал Мадрид за пореден сезон няма да успее да спечели трофей, след като отпадна от Шампионска лига и от Купата на Краля, а в Ла Лига изгуби почти всякакви шансове да застигне Барселона. През уикенда "белия балет" ще се изправи срещу Барселона, като в случай, че не запише победа, ще загуби и математически шансове за титлата.

Още: Напрежение в Реал Мадрид: Арбелоа реагира остро на атаките срещу Мбапе

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Гонсало Гарсия
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес