Кварацхелия в Байерн Мюнхен: Заглавието, което може да се превърне в реалност

Кварацхелия в Байерн Мюнхен: заглавие, което може да се превърна в реалност в близко бъдеще. Само че не става въпрос за Хвича Кварацхелия, а за неговия брат - Торнике. Според информация на френското издание Le Parisien, Байерн следи под лупа развитието на по-малкия брат на Хвича, който понастоящем е част от Динамо Тбилиси.

16-годишният брат на Хвича Кварацхелия може да премине в Байерн

Торнике Кварацхелия е само на 16 години и е считан за един от големите таланти на Динамо Тбилиси. Той попадна за пръв път в групата на отбора през миналия уикенд. Торнике играе като ляво крило и в трансферния списък на Венсан Компани. Според грузинския вестник "Ла Газета", той вече е бил в Мюнхен на среща с ръководството на баварците.

Медията твърди, че срещата е била опознавателно, но германците са искали да покажат на грузинския талант базата си, както и да му предложат перспективи за личното му развитие. Не е изключено Байерн да купи Торнике Кварацхелия, но да го остави в следващите сезон или два в Динамо Тбилиси, за да натрупа опит и да има нужното игрово време за развитието му.

Иначе Хвича Кварацхелия ще има нова среща с Байерн в сряда вечер, когато неговият ПСЖ гостува на "Алианц Арена" в реванш от 1/2-финалите на Шампионска лига.

