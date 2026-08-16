Спорт:

Средните заплати в България: Къде е най-добре и къде е най-зле

16 август 2026, 11:44 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Средните заплати в България: Къде е най-добре и къде е най-зле

Колко е средната заплата в България - оказа се, че вече се отдалечава от стария виц, че средно ядем пиле със зеле: за едни - пиле, за други - зеле. Ножицата в средните възнаграждения по области се позатваря и влизаме в граници, които стават все по-близки - това сочат актуалните данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 година.

1000 евро плюс, 2000 евро минус

Оказва се, че вече няма нито една област в България, в която средната заплата да е над 2000 евро. През март, 2026 година, София-град беше такава област - 2061 евро, но през юни вече е 1915 евро, след като удържа над 2000 евро само още един месец досега - април, когато беше 2012 евро.

Още: Заплатите в България: Картина докъде стигнаха с еврото

На второ място по размер на средното възнаграждение е Софийска област - но разликата със София-град е значителна. В София-област средната заплата през юни е 1343 евро. На трето място е Варна, с 1336 евро.

И още - в България има едва една област, в която средната заплата е под 1000 евро. Това е Благоевград, с 996 евро. Видин, обаче, не е особено далеч - 1001 евро средна заплата. Още само една област успява да прескочи 1300 евро средна заплата – Враца, където по традиция този показател е по-висок заради АЕЦ "Козлодуй". Там средната заплата е 1312 евро през юни. Друг енергиен център – Стара Загора, идва на пето място с 1207 евро средна заплата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С навлизането в активния летен сезон е обичайно средното възнаграждение да намалее леко заради включването на нископлатени работници в селското стопанство и туризма. Оттам идва и положението на Благоевград, като за април и май там също средната заплата е над 1000 евро – съответно 1018 и 1021 евро, уточнява в. "Сега". Преди Видин са още Смолян (1004 евро), Кюстендил (1010), Хасково (1011 евро), Монтана (1042 евро) и Силистра (1045 евро).

За седем години – от юни 2019 г. насам, средните възнаграждения в цялата страна са се увеличили повече от два пъти. Очаквано, по-бедните области са наваксвали по-бързо. Във Видин увеличението за седем години е 2,43 пъти, докато в София е 2,16 пъти. За сравнение, за този период минималната заплата се е увеличила 2,17 пъти – от 286,32 евро до сегашните 620,20 евро.

Още: Първи данни за заплатите в евро: Колко достигна средното възнаграждение през 2026 година?

Средната заплата за юни е 1421 евро, като в частния сектор е 1427 евро, а в обществения – 1404 евро. ИТ-секторът остава лидер с 3117 евро средно възнаграждение, а хотелиерството и ресторантьорството са най-назад с 896 евро. Средната заплата в сектор "Държавно управление" е 1489 евро, в образованието е 1475 евро, а в здравеопазването – 1407 евро, като в последното ниво обаче влизат и много по-ниско платените социални работници.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Заплати заплата средна заплата средни заплати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес