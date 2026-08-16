Средните заплати в България: Къде е най-добре и къде е най-зле

Колко е средната заплата в България - оказа се, че вече се отдалечава от стария виц, че средно ядем пиле със зеле: за едни - пиле, за други - зеле. Ножицата в средните възнаграждения по области се позатваря и влизаме в граници, които стават все по-близки - това сочат актуалните данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 година.

1000 евро плюс, 2000 евро минус

Оказва се, че вече няма нито една област в България, в която средната заплата да е над 2000 евро. През март, 2026 година, София-град беше такава област - 2061 евро, но през юни вече е 1915 евро, след като удържа над 2000 евро само още един месец досега - април, когато беше 2012 евро.

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На второ място по размер на средното възнаграждение е Софийска област - но разликата със София-град е значителна. В София-област средната заплата през юни е 1343 евро. На трето място е Варна, с 1336 евро.

И още - в България има едва една област, в която средната заплата е под 1000 евро. Това е Благоевград, с 996 евро. Видин, обаче, не е особено далеч - 1001 евро средна заплата. Още само една област успява да прескочи 1300 евро средна заплата – Враца, където по традиция този показател е по-висок заради АЕЦ "Козлодуй". Там средната заплата е 1312 евро през юни. Друг енергиен център – Стара Загора, идва на пето място с 1207 евро средна заплата.

С навлизането в активния летен сезон е обичайно средното възнаграждение да намалее леко заради включването на нископлатени работници в селското стопанство и туризма. Оттам идва и положението на Благоевград, като за април и май там също средната заплата е над 1000 евро – съответно 1018 и 1021 евро, уточнява в. "Сега". Преди Видин са още Смолян (1004 евро), Кюстендил (1010), Хасково (1011 евро), Монтана (1042 евро) и Силистра (1045 евро).

За седем години – от юни 2019 г. насам, средните възнаграждения в цялата страна са се увеличили повече от два пъти. Очаквано, по-бедните области са наваксвали по-бързо. Във Видин увеличението за седем години е 2,43 пъти, докато в София е 2,16 пъти. За сравнение, за този период минималната заплата се е увеличила 2,17 пъти – от 286,32 евро до сегашните 620,20 евро.

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Средната заплата за юни е 1421 евро, като в частния сектор е 1427 евро, а в обществения – 1404 евро. ИТ-секторът остава лидер с 3117 евро средно възнаграждение, а хотелиерството и ресторантьорството са най-назад с 896 евро. Средната заплата в сектор "Държавно управление" е 1489 евро, в образованието е 1475 евро, а в здравеопазването – 1407 евро, като в последното ниво обаче влизат и много по-ниско платените социални работници.