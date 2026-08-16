Отново ограничават движението на тирове по АМ "Тракия" и "Струма" и през Кресненското дефиле

Ограничава се движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите "Тракия", "Струма" и през Кресненското дефиле, за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове днес. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел "Симитли" до граничния преход "Кулата". Днес камионите над 12 т няма да могат да се движат между 16:00 и 20:00 ч., за пътуващите към София. В петък (14 август) движението за тежкотоварните превозни средства беше ограничено по същото време в посока Бургас и Кулата.

Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона.

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района, посочват от АПИ. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата, допълват от агенцията.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на сайтовете на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки, трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да не използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик.

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