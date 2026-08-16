Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова отново остана далеч от най-доброто си постижение, но грабна поредна титла

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих спечели титлата на Европейското първенство по лека атлетика за трети пореден път. Украинката не срещна никаква конкуренция на шампионата на Стария континент в Бирмингам и взе златото с резултат 1.97 метра. Действащата олимпийска шампионка имаше посредствен сезон, според собствените си високи стандарти, когато изпусна световната титла. В събота обаче тя скочи с пълна увереност, като постави съперничките си под натиск още от момента, в който влезе в надпреварата и преодоля 1.92 метра от първия си опит.

Магучих с трета поредна европейска титла

Към този момент в състезанието останаха само още четири състезателки. Мария Жодзик запази хладнокръвие след два неуспешни опита на 1.83 м и продължи напред. Германката Кристина Хонсел преодоля подобна опасност на 1.88 м. Но две по две претендентките отпадаха, докато накрая остана само световната рекордьорка. Ирина Герасченко последва примера на Хонсел и отпадна на 1.95 м. След като станаха ясни имената на състезателките, които ще се качат на подиума, Мария Жодзик и Мария Вукович преодоляха 1.95 м, а Магучих се нуждаеше от два опита, за да продължи.

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Но украинката преодоля 1.97 метра без затруднения, докато останалите ѝ съпернички не успяха, като Вукович бе принудена да се задоволи със среброто. След като си осигури трета поредна европейска титла, Магучих се пробва на 2.01 метра и макар че се доближи до преодоляването на височината, летвата падна три пъти. Така за пореден път тя остана много далеч от световния си рекорд от 2.10 метра. Припомняме, че през 2024 година Магучих прати постижението на Стефка Костадинова от 2.09 метра в историята. Оттогава насам обаче тя не може да се доближи до този резултат.

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