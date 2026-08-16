Бъдещето на трансферна цел на Реал Мадрид и Ман Сити в Ливърпул е ясно

През последните седмици една от най-коментираните теми на "Анфийлд" е бъдещето на Алексис Мак Алистър. Аржентинецът е сериозно спряган за напускане на Ливърпул, като Реал Мадрид, турският Галатасарай и вътрешният съперник Манчестър Сити го следяха отблизо. Интересът на "гражданите" по-специално, се смяташе, че се засилва, тъй като клубът преценява възможни варианти в очакване на евентуалния трансфер на Родри в Барселона.

Ще остане ли Мак Алистър в Ливърпул?

Въпреки това всякакви надежди на конкурентните клубове да откъснат аржентинския шампион от "Анфийлд" бяха категорично отхвърлени. Бащата и агент на Алексис Мак Алистър коментираха възможността за напускане на Ливърпул това лято, на фона на засилващите се спекулации за трансфер, свързващи полузащитника с гръмки преходи в цяла Европа. Коментирайки директно упоритите слухове, свързващи сина му с напускане, Карлос Мак Алистър бе категоричен в думите си: "Алексис ще остане в Ливърпул, не сме обсъждали никаква възможност за напускането му от клуба това лято."

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Позицията на представителите на играча е ясна. Той има още две години по настоящия си договор, който изтича на 30 юни 2028 година, и има пълното намерение да изпълни този ангажимент в Мърсисайд. Освен това не се водят никакви преговори за удължаване на престоя му. Освен ако не постъпи наистина астрономическа оферта, която напълно да промени позицията на Ливърпул, мърсисайдци нямат намерение да се разделят със своя катализатор в полузащитата.

Тази категорична позиция осигурява огромна стабилност на новия главен треньор Андони Ираола по време на период, който вече се очертава като значителен преходен етап на "Анфийлд". След летен трансферен прозорец, през който вече станахме свидетели на гръмки напускания като тези на Ибрахима Конате, Мохамед Салах и Анди Робъртсън, наред с продължаващите спекулации около бъдещето на Къртис Джоунс, загубата на още една звезда от основния състав никога не е била в плановете на ръководството. Ираола публично подкрепи задържането на ключови фигури преди дебютния си сезон, като 27-годишният играч заема едно от първите места в списъка му с приоритети.

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