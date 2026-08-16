Жертва на ЦСКА в Европа си хареса основен играч на Христо Янев в реванша в София

Въпреки че съвсем скоро поднови договора си, един от основните играчи на ЦСКА е спряган за трансфер. Става въпрос за Джеймс Ето'о, който през май месец удължи престоя си на стадион "Българска армия" до лятото на 2029 година. Оттогава халфът имаше известни противоречия със старши треньора Христо Янев и дори не попадна в групата му за някои от мачовете. Той все пак си върна доверието на родния специалист и отново озари терена като титуляр.

Познат на ЦСКА кандидат за Джеймс Ето'о

Ето'о беше ключова фигура при успеха на ЦСКА срещу Карабах във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа. "Армейците" преодоляха далеч по-класния си съперник след изпълнение на дузпи. Ето'о, който влезе в 70-а минута, остави добри впечатления на терена, а накрая елиминира Карабах, отбелязвайки последния наказателен удар. Макар че от началото на сезона камерунецът няма същия принос към играта на тима, както сме свикнали, той остава една от най-големите звезди. Цената на халфа според Transfermarkt е 1,8 милиона евро.

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Ето'о пристигна в клуба през есента на 2024 година и постепенно си спечели репутацията на основен играч. През миналия сезон той записа 4 гола и 12 асистенции в 37 мача. Слуховете за напускането му не се забавиха, но ЦСКА побърза да го обвърже за дълго. Проблемите от началото на кампанията обаче може да променят ситуацията. Първият клуб, проявил интерес към Джеймс Ето'о, е именно Карабах. Азерите са харесали 25-годишния камерунец по време на гостуването си в София. За интереса на Карабах съобщи местното издание "Region Football". Към момента обаче не се очаква клубът да предприеме конкретни мерки.

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