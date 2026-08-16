Хоби под прицел: Глоби до 15 000 евро застрашават собствениците на дронове

Драстично затягане на правилата за полети в българското небе предвиждат нови промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Докато държавата цели по-висока сигурност, любители и професионалисти алармират, че санкциите стават непосилни.

Основният мотив на Министерството на транспорта за законовите поправки е инцидент от март миналата година, когато нерегламентиран полет на дрон в зоната на летище София парализира работата на аерогарата и доведе до блокиране на редица полети.

Сигурност или финансова секира?

Според позиция на ведомството, изпратена до NOVA, основната задача е гарантиране на безопасността във въздушното пространство. Промените обаче предвиждат въвеждането на стряскащ долен праг на санкциите – 15 000 евро.

Срещу тези суми се обявиха от Асоциация „Обединено дрон общество“, подкрепени от още 14 организации. Председателят на асоциацията Антон Пулийски подчертава, че подобни глоби са абсурдни за малки и неволни административни нарушения. „Такъв размер на наказанието е непосилен за хората, които се занимават с дрон фотография като хоби или спорт“, коментира той.

Краят на едно хоби?

За Николай Петров, оператор с 6-годишен опит, дронът е инструмент за заснемане на 3D модели на исторически обекти и природни красоти. Макар той винаги да лети с нужните разрешителни от ГД ГВА, Николай се опасява, че новите санкции ще отблъснат начинаещите.

„За много хора, които се занимават любителски, една такава глоба се равнява на годишната им заплата“, споделя той.

Какво следва?

В момента законопроектът е в етап на обществено обсъждане. Очаква се браншовите организации да представят официалните си становища, преди текстовете да влязат за гласуване в Народното събрание. Спорният въпрос остава: как да се гарантира сигурността на небето, без да се унищожава развиващата се дрон индустрия и спорт у нас?