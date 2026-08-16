Спорт:

Хоби под прицел: Глоби до 15 000 евро застрашават собствениците на дронове

16 август 2026, 12:30 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Хоби под прицел: Глоби до 15 000 евро застрашават собствениците на дронове

Драстично затягане на правилата за полети в българското небе предвиждат нови промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Докато държавата цели по-висока сигурност, любители и професионалисти алармират, че санкциите стават непосилни.

Основният мотив на Министерството на транспорта за законовите поправки е инцидент от март миналата година, когато нерегламентиран полет на дрон в зоната на летище София парализира работата на аерогарата и доведе до блокиране на редица полети.

Сигурност или финансова секира?

Според позиция на ведомството, изпратена до NOVA, основната задача е гарантиране на безопасността във въздушното пространство. Промените обаче предвиждат въвеждането на стряскащ долен праг на санкциите – 15 000 евро.

Срещу тези суми се обявиха от Асоциация „Обединено дрон общество“, подкрепени от още 14 организации. Председателят на асоциацията Антон Пулийски подчертава, че подобни глоби са абсурдни за малки и неволни административни нарушения. „Такъв размер на наказанието е непосилен за хората, които се занимават с дрон фотография като хоби или спорт“, коментира той.

Краят на едно хоби?

За Николай Петров, оператор с 6-годишен опит, дронът е инструмент за заснемане на 3D модели на исторически обекти и природни красоти. Макар той винаги да лети с нужните разрешителни от ГД ГВА, Николай се опасява, че новите санкции ще отблъснат начинаещите.

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„За много хора, които се занимават любителски, една такава глоба се равнява на годишната им заплата“, споделя той.

Какво следва?

В момента законопроектът е в етап на обществено обсъждане. Очаква се браншовите организации да представят официалните си становища, преди текстовете да влязат за гласуване в Народното събрание. Спорният въпрос остава: как да се гарантира сигурността на небето, без да се унищожава развиващата се дрон индустрия и спорт у нас?

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Забрана дрон
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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