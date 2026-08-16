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Новак Джокович срещна същите затруднения като Григор Димитров и отпадна на старта в Синсинати

16 август 2026, 11:08 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович срещна същите затруднения като Григор Димитров и отпадна на старта в Синсинати

Вероятно последното участие на Новак Джокович в Синсинати приключи по-бързо от очакваното. Сърбинът отпадна изненадващо от Тиаго Агустин Тиранте още на старта на турнира от сериите Мастър 1000. Джокович стартира мача добре, но около средата на първия сет започна видимо да изпитва физически затруднения и в крайна сметка загуби с 6:2, 4:6, 4:6. Впоследствие той заяви, че здравословен проблем, изострен от жегата и влажността в Охайо, е бил причината за трудностите.

Жегата не даде шанс на Новак Джокович в Синсинати

Джокович беше попитан дали просто му е било трудно да се адаптира към тежките условия в първия си мач след Уимбълдън в началото на юли. Но трикратният шампион от Синсинати поясни, че става дума за по-дълбоко проблем, с който се бори от известно време: "Това е просто едно здравословно състояние, което имам и което ми причинява неприятности през последните няколко години", обясни 39-годишният тенисист. "Това състояние ми създава много проблеми, особено когато е влажно и горещо. Очаквах, че ще е влажно, но има и други фактори, като нервите и всичко останало, които влошават нещата, и точно това се случи."

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Новак Джокович

Григор Димитров загуби по подобен начин преди дни

Въпреки загубата в събота, Джокович все още може да се похвали с впечатляващ резултат от 45:13 в Синсинати. Трикратният шампион обаче заяви, че не е сигурен дали ще се върне отново: "Разбира се, надявам се да е така, но за съжаление изглежда по-вероятно да не се случи. Но да видим какво ще ни донесе бъдещето." Той не пропусна да поздрави Тиранте за успеха. Подобно на Джокович, и най-добрият български тенисист Григор Димитров бе затруднен от условията в Синсинати и отпадна още на старта. Първата ни ракета допусна обрат и загуби с 6:1, 3:6, 4:6 от Себастиан Баес. Жегата и високата влажност на въздуха в местността не бяха от полза на българина, като умората започна да натежава, докато 10 години по-младият Баес успя да обърне.

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Новак Джокович Григор Димитров Мастърс Синсинати
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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