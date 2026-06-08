Срив в цената на тиквите: Храните с преход към летния сезон

Началото на юни маркира ясен пазарен преход към летния сезон, характеризиран с резки корекции на пролетните оранжерийни и внасяни продукти при запазена стабилност в месния, млечния и хлебопроизводствения сектор. Това показват данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за мониторинг на потребителските цени на храните. Данните потвърждават динамиката на завършване на пролетния сезон и навлизане в летния период с местно производство.

Продукти с най-голям спад на цената

Тиквите отбелязват най-голямо понижение в цената - с 26 на сто до 1,43 евро за килограм, отразяващо края на зимния сезон и навлизането на свежи летни сортове. Целина глави (опаковка 400-500 гр.) поевтинява със 17 на сто до 1,06 евро за брой. С по 16 на сто пада цената на кайсиите и нектарините - до 3,35 евро за килограм и до 4,26 евро за килограм.

Още: Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Спад с 14 на сто има в цената на оранжерийните краставици, които се продават по 2,55 евро за килограм на фона на излизане на открити полеви краставици. Прасковите са с 13 на сто надолу до 4,25 евро за килограм.

Червените чушки поевтиняват с 11 на сто до 4,36 евро за килограм. С по 10 на сто по-евтино се предлагат черешите и тиквичките - по 5,53 евро за килограм и по 1,86 евро за килограм. С 8 на сто надолу е цената на лефера - до 18,14 евро за килограм, което е сезонна корекция при деликатесната риба. Оранжерийните домати поевтиняват с 8 на сто до 2,69 евро за килограм.

Продукти с най-голям ръст на цената

Най-много през отчетения период поскъпват мандарините - с 18 на сто до 2,49 евро за килограм, следвани от зарган - с 10 на сто до 8,07 евро за килограм, и киви - с 9 на сто до 3,54 евро за килограм, показват данните.

Още: Обрат с цените на храните през май

При цената на паламуда се отчита ръст от 8 на сто до 9,05 евро за килограм. Със 7 на сто нагоре е цената на спанака - до 3,52 евро за килограм, а с 5 на сто се качва тази на морския кефал - до 6,44 евро за килограм.

Секторен преглед

Абсолютна стабилност при всички позиции при месото и птичето месо показват данните на САПИ. Свинският бут с кост се продава по 5,64 евро за килограм, свинският врат без кост - по 7,87 евро за килограм. Пилетата (охладени) остават на 4,35 евро за килограм, охладено пилешко филе - на 8,25 евро за килограм. Яйцата стандарт М са по 0,28 евро за брой, размер Л - по 0,31 евро за брой, като цената им е без промяна.

При млечните продукти всички позиции също запазват стабилност - прясното краве мляко в бутилка варира от 1,58 до 1,84 евро за литър, кашкавалът от краве мляко - от 12,35 до 16,78 евро за килограм според вида.

От САПИ отчитат също пълна стабилност на цените при хляба и основни хранителни стоки. Брашното тип 500 остава на 0,99 евро за килограм, захарта - 1,25 евро за килограм, олиото - 2,02 евро за литър. Всички видове хляб ("Добруджа", "Типов") са без промяна между 1,54 и 1,80 евро за килограм.

Отбелязва се смесена динамика с преобладаващи летни ръстове в цените на рибата. Калканът запазва лидерството на 17,47 евро за килограм. Попче, зарган, паламуд и кефал морски отбелязват поскъпвания, свързани със сезонното намаляване на улова на тези видове. Скумрията е стабилна на 6,94 евро за килограм, сафридът поскъпва символично с 1 на сто до 5,97 евро за килограм.

При плодове и зеленчуци се наблюдава явна сезонна диференциация. Пресните картофи отбелязват спад от 7 на сто до 1,82 евро за килограм. Дините поевтиняват с 5 на сто до 1,70 евро за килограм. Зеленото зеле се понижава с 5 на сто до 1,23 евро за килограм. От друга страна морковите поскъпват с 5 на сто до 1,48 евро за килограм, боб зеленият - с 4 на сто до 4,59 евро за килограм, карфиолът - с 4 на сто до 3,37 евро за килограм.

От САПИ обобщават, че пазарната картина за юни показва, че приключва пролетният сезон на скъпи оранжерийни и вносни продукти, а летният сезон на местни овощи и деликатесни морски видове е "в полет". Отбелязват още, че спадовете в цените на тикви, целина и кайсии са здравословни пазарни сигнали за навлизане в период на изобилие, което традиционно означава намаляване на цените на потребителската кошница в целия летен период. От САПИ посочват, че единственото забележителното движение е позиционирането на деликатесните летни видове (попче, зарган), което показва запазване на премиум сегмента. Месото, млякото и основните храни остават стабилни като цена, което предполага, че летният сезон ще бъде дефиниран чрез падане на цените на плодове и зеленчуци, без системен натиск върху останалите категории